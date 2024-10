Critique de Lygia Clark et Sonia Boyce – enfilez un body et jouez ! | Art

UNLes musées artistiques fétichisent l’authenticité. Ils archivent, collectent et conservent des objets précieux, rares et originaux. Cela sert bien certains types d’art, mais d’autres moins. Pour les œuvres d’art conçues pour être manipulées et jouées, en particulier, cela a un effet assourdissant. Une fois qu’un objet entre dans une archive, sa lecture et sa manipulation sont hors de question.

La Whitechapel Gallery a choisi de se comporter de manière parfaitement antimuséale pour The I and the You, qui invite à entrer en contact avec l’artiste et art-thérapeute brésilienne Lygia Clark. (★★★★☆). Cette exposition condensée suit Clark dans son voyage vers les frontières extérieures de l’art « proprement dit ». En tant que peintre dans les années 1950, elle s’est inspirée des abstractions tectoniques et quasi architecturales peintes par des artistes russes au début du siècle. Ses dessins et peintures au rendu net et géométriquement sobre ont été informés par des réflexions sur l’interaction des formes et des lignes, des intérieurs et des extérieurs. Ils ont donné naissance à des sculptures architecturales ludiques, certaines réalisées à partir de boîtes d’allumettes.

Invitation à jouer… Óculos (Lunettes), 1968 de Lygia Clark. Photographie : Guy Bell/REX/Shutterstock

Au cours de la décennie révolutionnaire des années 1960, Clark a commencé à explorer des idées radicales sur l’art qui concernaient directement son public – ou qui invitaient le public à établir de nouvelles relations les uns avec les autres. Les plus connues d’entre elles sont les sculptures métalliques articulées connues sous le nom de bichos (« animaux » ou « créatures »). Ils sont normalement placés avec révérence derrière une vitre et sont manipulés, le cas échéant, par le personnel de la galerie lourdement assuré et portant des gants blancs. Ici, par contre, un certain nombre de bichos sont présentées sous forme de reproductions sur des socles blancs, les visiteurs étant autorisés à les ajuster et à les repositionner à leur guise.

Il existe d’autres invitations au jeu : des lunettes à mettre et à voir le reflet agrandi de ses yeux, des bandes de mobius en élastique dans lesquelles on insère ses mains, des bandes de mobius en papier à découper en boucle grandissante, ainsi que des jouets sensoriels. Un filet tentaculaire noué avec des élastiques s’effondre sur une plate-forme basse. Vous pouvez nouer plus de bandes et aider le filet à grandir. Vous pouvez également vous allonger en dessous avec des amis et former une masse élastique et liée. En tant que critique solitaire, cette option n’était pas disponible, mais un film de 1974 la fait ressembler à une expérience étrange et primitive : intime et déconcertante.

Plus intime encore est l’œuvre titre de cette exposition, O eu eo tu (Le Je et le Tu, 1967). Deux participants sont invités à enfiler des tenues à double épaisseur – comme des combinaisons spatiales d’un film de science-fiction des années 1960 – qui sont reliées par un cordon ombilical de tube en caoutchouc. Les yeux couverts par les casques de la combinaison, les participants jumeaux explorent le corps de chacun avec leurs mains, ouvrant les poches des combinaisons extérieures pour accéder à l’intérieur et rencontrer des panneaux texturés sur les combinaisons intérieures – y compris des taches de foin et de peluches qui remplacent la poitrine et le pubis. cheveux. C’est tout un exercice de confiance.

Formez une masse élastique et liée… Rede de Elásticos (Filet élastique), 1969/1974 de Lygia Clark. Photographie : Guy Bell/Rex/Shutterstock

Clark souhaitait provoquer des relations intimes entre les gens et a développé ces exercices lors d’ateliers avec des étudiants et comme formes d’art-thérapie. Elles n’étaient pas destinées à être des œuvres de performance en soi – ce qui complique bien sûr leur exposition en galerie. Certains jours, certaines des œuvres les plus nécessairement intimes seront activées, parmi lesquelles celle pour laquelle les participants revêtent des bodys aux couleurs vives qui sont ensuite cousus ensemble pour former un cercle humain. Une fois cousus ensemble, ils se déplacent les uns sur les autres pour former un nœud tordu.

Présenter cela comme une « performance » invite à tenter de l’esthétiser et de rendre les mouvements contrôlés et dansants. Je soupçonne que les activations à l’époque étaient beaucoup plus gênantes et hilarantes. Comme dans le cas de la récente exposition Yoko Ono à la Tate Modern, les invitations de Clark à explorer nos frontières en interagissant avec les objets et les autres semblent toujours curieusement radicales.

Charged… une image tirée d’Exquisite Tension, 2005, de Sonia Boyce. Photographie : © Sonia Boyce. Tous droits réservés, DACS/Artimage 2024 Avec l’aimable autorisation de l’artiste, APALAZZOGALLERY et Hauser & Wirth Gallery.

Le thème « s’il vous plaît, touchez » est prolongé à l’étage dans An Awkward Relation – une exposition de Sonia Boyce (★★★☆☆) conçu en réponse à Clark. Présentée sur un socle en forme d’amas de cristaux, Hair Objects (1993) est une collection de tresses et de sculptures réalisées à partir de tresses et de dreads réelles et artificielles qui vous invitent à faire fi des tabous autour du toucher des cheveux. La vidéo Exquise Tension (2006) montre un homme blanc et une femme noire ayant les cheveux tressés ensemble, dans une version chargée Marina Abramović et la relation dans le temps d’Ulay (1977).

Boyce a tapissé les grandes galeries supérieures de papier peint photographique : dans la première, un motif extrait d’une photographie de cheveux tressés ; dans les autres, des images fixes d’une performance improvisée inspirée en partie par Clark, présentée par Boyce en 2017 à l’ICA de Londres. Les images de cette performance – dans laquelle des danseurs et des chanteurs interagissent avec des objets et entre eux – sont projetées sur sept écrans. Cela ne mérite pas cet affichage massivement étendu. Je suis un grand fan de Boyce, et elle attend depuis longtemps une véritable enquête, mais cela ressemble à une opportunité gâchée.