Critique de « Lydia Lunch: The War Is Never Over »: Un provocateur punk perdure

La musicienne, écrivaine et artiste de la parole Lydia Lunch est une figure d’emblée provocatrice. Le nom seul, non ? S’échappant d’une maison horriblement abusive à Rochester, NY, à 16 ans, elle a jeté un coup d’œil à la scène punk rock en plein essor des années 1970 sur Bowery à Manhattan et était déterminée à la rejoindre et à la bouleverser.

« J’avais une valise et 200 $ », se souvient-elle dans « Lydia Lunch : The War Is Never Over », un documentaire vigoureux réalisé par Beth B, dont le propre travail de cinéaste underground a commencé dans le même milieu que les premiers efforts de Lunch. Le premier groupe de Lunch s’appelait Teenage Jesus and the Jerks, et l’une de leurs chansons commençait par des miaulements de Lunch, « Les feuilles sont toujours mortes ».