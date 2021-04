Il y a une étrange ironie dans la trajectoire épouvantable de «Lucy the Human Chimp», un documentaire sur une expérience qui a forcé un chimpanzé à vivre comme un humain, mais a abouti à obliger un humain à vivre comme un chimpanzé.

Ce serait Janis Carter, dont la voix incontestée et les traits douloureux dominent l’écran alors qu’elle raconte l’histoire pénible de Lucy. En tant qu’étudiant dans les années 1970, Carter a été embauché comme gardien de Lucy par les psychologues Maurice K.Temerlin et sa femme, Jane, qui avaient acheté le chimpanzé nouveau-né environ une décennie plus tôt et l’ont élevée en tant qu’humaine dans leur maison de banlieue.