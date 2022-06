Critique de Love & Gelato : Une jeune fille transfigurée par l’Italie

Pour de nombreux adolescents américains, l’université est le grand pays à découvrir. Mais dans la comédie romantique « Love & Gelato », Lina (Susanna Skaggs) vient de perdre sa mère bien-aimée d’un cancer. Avant de s’inscrire en première année d’université au Massachusetts Institute of Technology, elle est obligée de vivre le dernier souhait de sa mère pour elle. Sa mère a fait un voyage transformateur en Italie dans sa jeunesse, et sa demande est que Lina suive ses traces. Prudente, Lina peut trouver le moyen de s’inquiéter de n’importe quoi, mais magnanimement, elle accepte de passer son été à Rome.

Lina se retrouve inévitablement émue par la beauté de la ville – sa nourriture, ses panoramas et surtout, ses garçons joliment suppliants. Elle s’éprend d’Alessandro (Saul Nanni), un papillon social aux yeux bleus en route pour une chute à Boston. Et de peur qu’Alessandro ne soit trop beau pour être vrai, un chef chaleureux et accueillant, Lorenzo (Tobia De Angelis), s’intéresse à ses charmes de poisson hors de l’eau. Avec les vieux amis de sa mère et Lorenzo comme guides, Lina trouve un but en Italie, osant même chercher son père italien, l’homme que sa mère a laissé derrière elle.