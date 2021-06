Thierry Demaizière et Alban Teurlai commencent leur documentaire avec une imagerie aussi élémentaire que possible. Un mur de pierre, gris ardoise, sa surface gainée, semble-t-il, d’eau claire. Puis, des mains humaines, certaines noueuses avec l’âge, d’autres lisses et enfantines, touchent le mur, tantôt du bout des doigts, tantôt des paumes.

Ce mur se trouve au sanctuaire de Lourdes, dans les Pyrénées françaises, où en 1858 une jeune femme vit une apparition de la Vierge Marie et découvrit une source d’eau réputée curative. La ville accueille désormais, entre les mois de mars et d’octobre, des pèlerinages de milliers de personnes en quête de guérison physique et spirituelle, ainsi que leurs familles. Le film jette un regard intime sur quelques-uns qui ont visité le sanctuaire de Lourdes en 2017.