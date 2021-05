Critique de «  Los Hermanos / The Brothers  »: un duo longtemps différé

Documentaire émouvant aux volumes généreux de musique, «Los Hermanos / The Brothers» suit deux frères et sœurs musiciens de La Havane dont la proximité personnelle est en contradiction avec la géopolitique qui les sépare. Ilmar Gavilán, violoniste, est parti à 14 ans pour étudier à Moscou et a ensuite immigré aux États-Unis. Aldo López-Gavilán , son jeune frère, pianiste et compositeur, est resté pour la plupart à Cuba, en dehors de sa formation au conservatoire à Londres. Jusqu’en décembre 2014, lorsque le président Obama a annoncé le rétablissement des relations américaines avec Cuba, les frères – fils de musiciens professionnels – avaient peu d’occasions de se produire ensemble, voire de se voir.

Réalisé par Marcia Jarmel et Ken Schneider, le documentaire suit les frères séparément et en couple de 2016 à 2018, alors qu’ils visitent leurs maisons respectives et parcourent les États-Unis pour une tournée musicale. Le film montre comment leurs origines différentes ont façonné leurs styles musicaux et leurs attitudes. Aldo parle du manque de bons pianos à Cuba. Ilmar explique comment l’embargo a empêché Aldo de faire réparer le piano de leur mère par Steinway aux États-Unis. Lorsqu’Ilmar se rend à Cuba, Aldo fait l’éloge des magasins du gouvernement tandis qu’Ilmar le taquine sur le fait que les rations lui permettent rarement d’obtenir un poulet. A Detroit, Ilmar déplore l’inégalité visible.

Le film aurait peut-être fait plus pour expliquer la logistique des tracas frontaliers des frères, et il y a quelques occasions où l’année de tournage pourrait être clarifiée. Mais les collaborations musicales électrisantes – en plus des performances poignantes des frères et sœurs, Joshua Bell interprète la musique d’Aldo avec Aldo au Lincoln Center – plus que compenser ces chicots.

Non classé. Durée: 1 heure 24 minutes.