Critique de ‘Lorelei’ : un mélodrame rural, perdu en mer

Au début du film, Wayland vient de sortir d’une peine de 15 ans de prison. Il rentre chez lui dans l’Oregon rural, un monde de bars de plongée sales et de gangs de motards. C’est aussi là que Wayland a rencontré son premier amour, Dolores, qui est maintenant une mère célibataire de trois enfants, sans assez d’argent et pas assez de soutien social.

Dans l’une des séquences les plus fantaisistes du mélodrame « Lorelei », le protagoniste du film, Wayland (Pablo Schreiber), rêve de son amante, Dolores (Jena Malone), sur la plage. Elle fait signe comme une sirène, belle jusqu’à ce qu’il se rapproche. Puis Dolores crie, devenant un monstre. L’image présente une métaphore maladroite et indique le manque d’imagination qui entrave le drame littéral.

En tant que première réalisatrice de longs métrages, la réalisatrice Sabrina Doyle démontre une capacité à créer un environnement pour ses personnages ruraux de la classe ouvrière qui se sent spécifique et vécu. Les canapés ne sont jamais débarrassés de l’encombrement, les maisons lambrissées ont été tachées par trop de pluies violentes. Schreiber est imposante et tendre, et Malone joue astucieusement son personnage d’adolescente surchargée, perdue dans les attentes de l’âge adulte.

Mais Doyle montre moins d’aptitude à créer des images mémorables ou un élan narratif. Son film traverse la désillusion de Wayland, avec des conflits qui semblent répétitifs et des rêves embourbés dans la conscience de soi. Le film s’efforce de décrire avec précision les détails de la vie de son personnage, mais sa collection d’impressions étudiées ne se fond pas dans un portrait final cohérent.

