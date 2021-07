Critique de « Long Story Short »: Avance rapide jusqu’à la fin

La comédie télévisée britannique « Spaced » a eu un passage récurrent où Simon Pegg rappelait à moitié en s’excusant à son amie bavarde de se dépêcher de raconter son histoire: « Passer à la fin? » La même envie m’est venue à l’esprit en regardant la comédie romantique australienne « Long Story Short », qui est comme un long métrage récurrent.

C’est une histoire de simulation : Teddy (Rafe Spall), un bourreau de travail, est maudit de prévisualiser comment sa vie va se dérouler, une année à la fois. L’avance rapide commence après sa nuit de noces. Il se réveille pour trouver sa femme, Leanne (Zahra Newman), enceinte et leur maison entièrement meublée. Déconcerté, il pose des questions surprises et obtient des réponses surprises. Bientôt, il saute dans une autre année, et une autre, et une autre. Le bébé devient un bambin ; Les frustrations de Leanne avec Teddy s’aggravent ; la séparation, une vieille flamme et une période barbue robuste pour Teddy suivent.