Dans l’une des observations les plus intéressantes, Tom Morello de Rage Against the Machine cite la relation entre le hard rock et le changement sociétal, déclarant: « Aucun mouvement social progressiste, radical ou révolutionnaire n’a jamais réussi sans une excellente bande-son. »

Le réalisateur Jonathan McHugh parle à un assortiment d’interprètes, issus de groupes comme Metallica, Korn et Rage Against the Machine, ainsi qu’à des experts et des fans pour qui le hard rock est leur passion. La dernière tranche comprend un responsable de la facturation dans l’Ohio avec de jeunes enfants – qui qualifie les festivals de «ma thérapie» – un couple qui a transformé le crowd-surfing en une activité partagée, et un autre passionné qui discute de la perte temporaire de sa prothèse en naviguant. à travers une mer de mains.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy