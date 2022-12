Critique de livre : « The McCartney Legacy » par Allan Kozinn et Adrian Sinclair

Inévitablement aussi, “The McCartney Legacy” est un cimetière de la presse écrite musicale autrefois robuste: Melody Maker, Disc, NME – “Enemy!” McCartney s’est un jour exclamé. Ses joutes avec les journalistes donnent au livre quelques-uns de ses meilleurs points de tension. Mécontents d’un profil négatif, lui et Linda ont une fois emballé une crotte faite par leur petite fille Stella (maintenant une grande créatrice de mode), selon l’ancien batteur de Wings Denny Seiwell, et l’ont envoyée au journaliste responsable. “Tendez la main, idiote”, a télégrammé McCartney à une critique musicale, Penny Valentine, citant “Martha My Dear” des Beatles, après avoir qualifié son premier album solo d'”amère déception”. Elle avait tout simplement tort, lui dit-il. “C’est simple c’est bon et même en ce moment ça pousse sur toi.”

Et vous devez aimer la réaction consternée de Clive James face à l’incursion quelque peu grincheuse (bien qu’adorable par intermittence) des McCartney dans la variété télévisée: un «spécial monstro-horrendo, superschlock-diabolique», a écrit James, qui «a fleuri devant l’œil terrifié comme un réservoir de stockage de semoule percé.

Les anecdotes, la pièce de monnaie du royaume dans l’écriture de la culture pop, sont renversées ici en abondance. Beaucoup de choses semblent pertinentes ou du moins évocatrices, comme celle que Seiwell a jouée une fois au Mount Airy Lodge, l’endroit des Poconos connu pour ses baignoires en forme de cœur, et aussi lors de la dernière représentation de Judy Garland. D’autres faits, comme les dimensions exactes et le coût du paquebot de luxe qui a emmené les McCartney du Havre à New York, pourraient être superflus.

Plus particulièrement, dans un livre qui n’est que notes – à la fois musicales et littéraires -, c’est à quel point son sujet, entre les albums éponymes, essaie toujours d’échapper à Paul McCartney. « L’homme aux mille voix », comme l’appelait Valentine, est aussi un homme aux mille visages : écrivant des chansons pour les autres sous le nom de plume fusant « Bernard Webb » ; s’enregistrer dans des hôtels sous le pseudonyme de “Billy Martin” ; faire semblant d’être un mondain nommé “Percy ‘Thrills’ Thrillington” ; produisant sous le nom de “Apollo C. Vermouth” ; signant sa propre pochette sous le nom de “Clint Harrigan” ; même titrer une chanson et un album – son plus grand, à mon avis – d’après un nom de famille pseudonyme préféré, “Ramon”.

Il y aura des milliers d’autres pages écrites sur Paul McCartney, et pourtant, il semble se moquer, nous ne l’attraperons jamais.

L’HÉRITAGE MCCARTNEY : Volume 1 : 1969-73 | Par Allan Kozinn et Adrian Sinclair | 720 pages | Illustré | Dey Street Books | 35 $