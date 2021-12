Critique de livre sur les faux comptes : Lauren Oyler embroche notre posture en ligne

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Faux comptes, le choix du Vox Book Club pour décembre, est un livre étrange. Je pense que c’est très bien; Je ne sais pas si je l’aime particulièrement. Il est difficile d’en parler, apparemment à dessein.

Le premier roman de la critique littéraire Lauren Oyler, Faux comptes raconte l’histoire d’un narrateur anonyme qui pense déjà à rompre avec son petit ami, Felix, lorsqu’elle découvre qu’il gère un compte Instagram secret rempli de théories du complot. Avant qu’elle ne puisse accomplir la rupture, Felix meurt. La narratrice répond en déménageant à Berlin et en mentant sur elle-même à chaque personne qu’elle rencontre, y compris une longue série de rendez-vous sur Internet. Finalement, elle apprend que Felix a simulé sa propre mort.

La préoccupation centrale de Faux comptes est la performance sociale et la mesure dans laquelle elle est endémique sur Internet – en particulier sur les médias sociaux, en particulier parmi les sphères des médias sociaux dans lesquelles les membres des médias centrés sur New York (y compris Oyler et moi-même) passent leur temps. La narratrice s’adresse à nous avec une conscience de soi aérée et caustique de sa propre posture, qu’elle condamne, et de la posture des autres, qu’elle condamne davantage.

Bien qu’elle soit une femme blanche vivant à Brooklyn, explique-t-elle, elle « bien sûr » ne s’identifie pas comme telle, « puisque la description signifiait généralement une personne égoïste, paresseuse et en possession d’une compréhension superficielle de sujets complexes tels que le racisme et la littérature. » Que le narrateur s’inquiète qu’elle rencontre aussi cette description n’est qu’à peine un sous-texte ; qu’elle est absolument certaine que tous ceux qu’elle n’aime pas répondent à cette description plus qu’elle n’est cachée du tout.

La narratrice éprouve toutes ses émotions sous le regard sévère du cynisme en ligne en phase terminale. Après avoir appris la mort de Felix, elle analyse en détail lesquelles de ses nombreuses émotions mixtes sont légitimes pour elle, ainsi que lesquelles d’entre elles démontrent que la culture des médias sociaux est gauchement insipide et inauthentique : saké », elle estime également que contrairement à une récente tendance quasi-féministe des médias sociaux consistant à exprimer ses émotions à voix haute et avec abandon, son agitation émotionnelle authentique actuelle démontre que « les sentiments ne ressemblent en rien à une enseigne au néon rose ». Quand elle répond à la mort de Felix en mettant une série de faux personnages à Berlin, elle le fait avec un malaise profond et tortillant que ses motivations sont si évidentes.

En tant que critique, Oyler est surtout connue pour sa volonté d’écrire un démantèlement cinglant, même d’œuvres adorées par les millennials progressistes d’Internet : Roxane Gay’s Mauvaise féministe (La poêle 2014 d’Oyler est désormais inaccessible), celle de Greta Gerwig Dame Oiseau, le recueil d’essais de l’écrivain new-yorkais Jia Tolentino Miroir de truc. Oyler n’est pas du genre à laisser la gentillesse ou les engagements politiques admirables l’emporter sur l’importance du style, et elle n’a aucun scrupule à appeler tout ce qui lui semble hypocrite ou faible d’esprit.

Dans sa critique de Miroir de truc, Oyler est particulièrement impitoyable envers l’astuce rhétorique de Tolentino consistant à se positionner comme une figure impuissante et passive à la merci de systèmes plus vastes qu’elle ne peut contrôler, sans autre choix que, par exemple, d’aller à des cours d’exercice à Pure Barre et d’acheter le déjeuner à Sweetgreen, tout cela à cause du capitalisme et de la misogynie. « Que vous puissiez, comme on dit sur internet, tout simplement pas apparaît à Tolentino comme une option théorique mais pas réelle », écrit Oyler.

Oyler utilise un cadre similaire pour résoudre le problème de l’existence sur Internet. « Lorsque je publie quelque chose sur Twitter ou Instagram, je propose une petite partie de moi-même au jugement, demandant la reconnaissance de mon existence même si je semble me vider volontairement dans la foule, me mettant à sa merci », écrit-elle dans ce Miroir de truc passer en revue. « Un effacement de soi superficiel – regardez à quel point je suis pathétique, en publiant mes pensées stupides sur cette plate-forme stupide afin que des gens encore plus stupides que moi puissent les utiliser sans me créditer, le tout pour un brin d’attention – camoufle l’agence impliquée dans mon être là en premier lieu.

Ce qui intéresse Oyler, ce ne sont pas les systèmes qui font pression sur les individus pour les pousser sur Internet, mais l’esprit des personnes qui choisissent d’aller en ligne. C’est sûrement masochiste d’être sur Internet, soutient-elle, mais dans le BDSM, les bas ne sont-ils pas vraiment ceux qui contrôlent ?

Le narrateur anonyme de Faux comptes, dont la biographie ressemble fortement à celle d’Oyler, semble exister dans un état similaire à la conception d’Oyler de Tolentino. Elle nous dit à plusieurs reprises qu’elle n’aime pas qui elle est en ligne, qu’elle pense moins à elle-même pour exister là-bas, qu’elle considère la plupart de ce qu’elle fait en ligne inutile, mais bon, elle est là, jour après jour, à piquer à nouveau et encore à son téléphone. Elle pourrait certainement choisir de « tout simplement pas » être en ligne, mais cette possibilité ne semble pas lui venir à l’esprit comme une option réelle.

Au lieu de cela, aussi lucide que le narrateur veut apparaître, elle semble cacher son agence, encore et encore. Comme son auteur l’a dit, elle camoufle son libre arbitre avec un effacement superficiel, prétendant être à la merci de forces plus importantes afin de pouvoir céder à ses pires impulsions. Si Internet tue le moi, cette mort a été truquée.

