Critique de livre : “Roald Dahl, Teller of the Unexpected” de Matthew Dennison

ROALD DAHL, CONTEUR DE L’INATTENDU : Biographie, par Matthew Denison

Beaucoup de jeunes lecteurs qui aiment l’œuvre prodigieuse de Roald Dahl peuvent néanmoins citer au moins une chose en son sein qui leur donne le dégoût. Pour moi, c’était la barbe de M. Twit dans “The Twits” (1980), si mal soignée qu’elle pourrait contenir “un morceau de fromage vert maggot ou un vieux cornflake moisi ou même la queue visqueuse d’une sardine en conserve.” Lorsque les hommes du millénaire à Brooklyn ont commencé à avoir de grandes barbes touffues, mon enfant intérieur a plongé sous la table avec horreur.

La chose la plus dégueulasse dans la vie de Dahl, décédé en 1990, était son antisémitisme bien documenté, couronné par un commentaire de 1983 sur les Juifs au New Statesman, dans lequel il déclarait que « même un puant comme Hitler ne s’en prenait pas qu’à eux sans raison. (Le fait qu’il soit de coutume pour les hommes juifs pratiquants de porter des barbes me rend encore plus mal à l’aise avec le diabolisé M. Twit.) Le domaine Dahl a a posté des excuses pour son comportement sur son site internet — lié discrètement sous une illustration Quentin Blake de l’auteur en cardigan rose, l’air bienfaisant et câlin.

Avec le recul, il y avait beaucoup d’autres moments oh-non-il-n’a pas dans la littérature. Les Oompa-Loompas de “Charlie et la chocolaterie” étaient à l’origine des pygmées africains – Dahl a appelé les acteurs qui les jouaient portant du maquillage orange et des perruques vertes dans le film de 1971 “vieux nains sales”. Et une histoire de viol de 1965 pour Playboy, “Bitch”, a transformé son protagoniste masculin adulte en “gigantesque pénis perpendiculaire, sept pieds de haut et aussi beau que possible», comme si James et sa célèbre pêche avaient grandi et avaient terriblement mal tourné.

Mais rien de tout cela ne s’attarde dans la nouvelle biographie élégante mais quelque peu éblouissante de Matthew Dennison sur Dahl, sous-titrée “Teller of the Unexpected”. Son sujet a vendu plus de livres dans le monde qu’il n’est possible d’en compter. Netflix a acheté The Roald Dahl Story Co. en 2021 pour un milliard de dollars rapporté; “Matilda” à elle seule est un film, une comédie musicale et plusieurs mèmes. Roald Dahl – pas un simple auteur mais une ferme de contenu à haut rendement – ​​est peut-être tout simplement trop gros pour être annulé.