Critique de livre pour ‘Flamengo: Gagner toutes les coupes’

Le Brésil est au football ce que la Nouvelle-Orléans est au jazz : la plus belle forme qu’il puisse prendre. Le Brésil est toujours un prétendant à remporter la Coupe du monde masculine ou toute autre compétition dans laquelle il joue. L’équipe nationale limoge les managers pour seul atteindre les quarts de finale mais pas plus loin. Une arrivée en huitième de finale est un gaspillage du talent et des attentes de l’équipe.

Jusqu’aux dernières décennies, ce succès était un hommage à la croissance nationale du sport au Brésil. Même aujourd’hui, lorsque les clubs européens recrutent des adolescents brésiliens, le système de clubs fait partie intégrante du succès de la Seleção. Ce sont les clubs qui font grandir les joueurs, leur enseignent le style et jouent au niveau des joueurs brésiliens. Ensuite, ils s’intègrent dans la signification de ce fameux kit jaune. Parce que le Brésil est si grand, seul un infime pourcentage de ses joueurs de football portera jamais le maillot emblématique. Les clubs étaient – ​​et sont encore dans une certaine mesure – les groupes qui ont commencé à vanner le bassin de joueurs.

Flamengo : Gagner toutes les coupes

Le système domestique pour voir comment il influence le style brésilien. Le meilleur endroit pour plonger profondément dans cela est avec son club le plus riche, le CR Flamengo. L’écrivain et podcasteur de football de longue date Stephen Brandt jette un nouveau regard sur ce club dans son nouveau livre. Flamengo : Gagner toutes les coupes ne traverse pas seulement l’histoire du club à travers l’ère COVID. Il fournit un contexte social et sportif à Flamengo. Cela illustre ce qu’est ce club et comment il est devenu l’une des équipes les plus performantes d’Amérique du Sud.

Dans l’intérêt de la divulgation complète, j’ai collaboré avec Brandt sur des projets dans le passé. Aussi, j’ai écrit la préface de son dernier livre.

Ce livre sur Flamengo contient des éléments d’un récit de club traditionnel. Pour commencer, les lecteurs découvrent la fondation du club. Cela touche à des points forts comme les trophées majeurs remportés et les joueurs clés. Dans ce cas, Brandt passe du temps à parler de l’impact de Zico sur Flamengo et ses fans. Brandt fournit le contexte et le contexte de la victoire de la Coupe Intercontinentale de 1981 sur .

Une ère moderne en mutation

La nouveauté de ce livre est l’impact de la pandémie de COVID sur le club et le football brésilien Alors que les implications à long terme de la pandémie de COVID au Brésil restent à voir, il fait un bon travail en décrivant comment les fermetures ont affecté même le riche Flamengo.

Si vous avez lu les autres livres de Brandt ou suivi ses autres médias de football, vous savez que ses écrits intègrent régulièrement des éléments historiques et culturels dans le sujet principal. Flamengo : Gagner toutes les coupes n’est pas différent. Entrecoupées d’histoires sur les trophées remportés par différentes équipes de Flamengo, on trouve des descriptions de choses telles que la façon dont la culture brésilienne influence son football, comment les équipes européennes de football ont abordé la Coupe intercontinentale et pourquoi les gouvernements militaires au Brésil ont changé le fonctionnement de clubs comme Flamengo. Parfois, une partie de cette couleur de fond peut être un peu trop longue, mais encore une fois, si vous connaissez Brandt, vous savez que c’est ainsi qu’il fonctionne.

En tant que personne ayant certes et honteusement peu de connaissances sur le football de club brésilien, j’ai trouvé ce livre intéressant. Je suis reparti en sachant plus non seulement sur Flamengo, mais sur Fla-Flu, Vasco et l’organisation de football du Brésil. Le livre aurait pu en utiliser davantage sur la rivalité Flamengo-Atletico Mineiro mais couvrait bien les autres. Je recommande ce livre à ceux qui ne connaissent vraiment pas le football de club brésilien et la culture du football du pays. Cela peut être une bonne introduction pour beaucoup d’entre nous sur le foyer du beau jeu.

Stephen Brandt capture parfaitement l’histoire du club et l’impact de la richesse sur le football brésilien.

Flamengo : Gagner toutes les coupes est disponible via Amazon et tous les bons libraires.

PHOTO : IMAGO / Fotoarena