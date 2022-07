Critique de livre : « Agent Joséphine », de Damien Lewis

Maurice Chevalier est utilisé dans le livre comme une sorte de repoussoir à l’héroïsme et à la bravoure de Baker. Les deux stars ont partagé une scène à Paris, où ils ne se sont pas entendus. Alors qu’elle travaillait pour la Résistance, il a chanté des chansons populaires légères et édifiantes sur Radio Paris, sous contrôle allemand. Lewis cite Baker à propos de Chevalier : “un grand artiste mais un tout petit homme”.

Dans le récit de Lewis, il y a des échos délibérés de Mata Hari, la danseuse de cabaret de la Première Guerre mondiale qui a été reconnue coupable d’avoir vendu des secrets aux Allemands et abattue. Baker a certainement échangé sur ses relations, notamment en utilisant son amitié avec Miki Sawada, l’épouse de l’ambassadeur du Japon en France, pour accéder à l’ambassade. Et elle a tiré parti de son propre statut de célébrité – et de personne qui ne s’intègre nulle part et partout – comme couverture, employant une tournée à travers Lisbonne et au Maroc afin de fuir la France.

Elle a amené avec elle une ménagerie d’animaux exotiques, dont son Dogue Allemand, Bonzo; Glouglou le singe ; Mica le tamarin lion doré ; Gugusse le ouistiti ; et deux souris blanches nommées Bigoudi et Point d’Interrogation. L’affirmation de Lewis – que pour Baker, l’amour inconditionnel des animaux était probablement plus facile que les relations avec les humains – est à la fois simpliste et probablement exacte. Quoi qu’il en soit, il passe rapidement de cette incursion inhabituelle dans l’analyse psychologique pour revenir à ses forces littéraires, aux faits et à l’action.

Parfois, on a l’impression que Lewis se contente d’accepter le récit que Baker a consciemment créé pour elle-même. Le livre plonge dans et hors de la biographie, passant de la Seconde Guerre mondiale à sa jeunesse difficile en tant que fille d’une mère adolescente; elle a été élevée en grande partie par sa grand-mère, qui était née en esclavage. Les États-Unis sont décrits à juste titre comme un pays où le racisme est à la fois endémique et ouvert. Mais la France est idéalisée. Lewis cite un propriétaire de club parisien qui dit à un mécène américain raciste que “vous êtes en France… et ici nous traitons toutes les races de la même manière”. Lewis accepte sans aucun doute l’affirmation, une vision trop simpliste et franchement inexacte d’un pays qui lutte contre la race à ce jour. Mais alors, c’est après tout un livre qui commence par la citation de Baker : « Plus est accompli par l’amour que par la haine. / La haine est la chute de toute race ou nation.