La plupart des films que nous avons vus sur la situation des migrants et des réfugiés en Europe ces dernières années sont des drames et des documentaires graveleux, souvent déchirants. «Limbo», écrit et réalisé par un cinéaste au talent féroce, Ben Sharrock, adopte une approche insinuante, poétique et souvent ironique. Et c’est à la fois déchirant et émouvant.

Amir El-Masry incarne Omar, un jeune syrien demandeur d’asile en Grande-Bretagne. Lui et un groupe d’autres hommes réfugiés ont été déposés sur une île écossaise éloignée pendant que leurs demandes sont traitées. Quelle distance? Une scène au début du film montre Omar dans une cabine téléphonique, parlant à sa mère, alors que deux autres hommes attendent qu’il termine sa conversation. Ils possèdent tous des téléphones portables, mais il n’y a pas de bars. (Le film a été tourné dans les Hébrides extérieures.)

Il existe, cependant, des cours de «sensibilisation à la culture», dispensés par deux instructeurs surélevés comiques qui miment la danse rapprochée (sur une chanson de chocolat chaud) pour démontrer les choses à faire et à ne pas faire lors des interactions avec les femmes d’Europe.