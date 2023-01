Critique de “L’homme au sous-sol” : l’occupation de Paris

Le nouveau voisin d’une famille juive est un théoricien du complot antisémite dans “L’homme du sous-sol”, un thriller nébuleux du réalisateur français Philippe Le Guay.

Non pas que leur cave de stockage miteuse soit propre à l’habitation – bien que, comme de nombreux sous-logements parisiens, elle ait été autrefois occupée par des Juifs cachés pendant la guerre, comme dans “Le dernier métro” de François Truffaut.

Simon (Jérémie Renier), l’affable patriarche de la famille, ne se doute de rien en vendant l’espace à l’ex-professeur d’histoire Jacques Fonzic (François Cluzet). L’homme plus âgé prétend vouloir décharger les affaires de sa mère décédée le plus tôt possible, et Simon n’hésite pas à remettre les clés et à encaisser le chèque.