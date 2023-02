Critique de “Let It Be Morning”: Après le mariage, le siège

Les titres d’ouverture se situent “Que ce soit le matin” “dans un endroit pas loin d’ici peu de temps avant que la paix n’éclate.” Les perspectives de cette prédiction ironique ne semblent plus sombres qu’après le film, qui se déroule dans un village arabe d’Israël aux portes – mais pas en – de la Cisjordanie.

Sami (Alex Bakri), un citoyen palestinien d’Israël, est revenu au village, sa ville natale, pour le mariage de son frère. La soirée est un ennui pour Sami, qui travaille dans le développement de logiciels à Jérusalem et méprise la famille et les amis qui sont restés. Mais quand lui et sa femme (Juna Suleiman) et son fils (Maruan Hamdan) essaient de partir cette nuit-là, ils se heurtent à un blocus. L’armée israélienne a isolé le village, pour des raisons que les responsables ne précisent jamais.