« The Pradeeps of Pittsburgh », diffusée jeudi sur Prime Video, est une nouvelle série drôle, splendide et étrange de Vijal Patel, dont elle reflète l’expérience familiale et dont les crédits d’écriture et de production incluent « The Kids Are Alright », « black-ish ». » et « The Middle », parmi les meilleures comédies familiales du siècle – c’est-à-dire qu’elles proviennent d’un lieu de connaissances professionnelles et d’expériences vécues.

Le fait qu’il soit générique à certains égards – comédie de choc des cultures, comédie de combat entre voisins, comédie familiale folle – ne dit rien contre cela, puisque vous n’avez jamais vu ces personnages auparavant, et que l’écriture et le jeu des acteurs sont toujours de premier ordre. Si je dis que cela me rappelle le grand « The Detour » de Jason Jones, dont le cadrage (c’est une histoire racontée aux enquêteurs), la dynamique familiale et l’attitude trépidante qu’il évoque, je ne m’attends pas à ce que cela signifie quoi que ce soit pour de nombreux lecteurs. ; mais ceux qui savent savent.

Nous commençons dans les bureaux du service américain d’immigration et de naturalisation, où les cinq Pradeep, arrivés d’Inde deux ans plus tôt, sont interrogés par deux agents identifiés au générique uniquement comme Dark Suit (Pete Holmes), le sympathique junior, et Light. Suit (Romy Rosemont), sa supérieure super sérieuse. Ils tentent de percer quelques mystères – qui a incendié une maison et quelque chose d’illégal qui s’est produit dans l’Ohio – qui pourraient ou non aboutir à l’expulsion de la famille.

Le père Mahesh Pradeep (Naveen Andrews) est à l’origine du déménagement à Pittsburgh (joué par Toronto et il neige à leur arrivée). Il a un contrat avec SpaceX pour fabriquer une sorte de pièce de fusée et un espace pour la fabriquer (anciennement une usine de jouets sexuels, avec un inventaire toujours sur place). L’épouse Sudha (Sindhu Vee), le pouvoir dans la famille, est une chirurgienne qui s’attend à ce que les mauvaises habitudes alimentaires des Américains l’occupent dans le nouveau pays. L’aîné et fille unique Bhanu (Sahana Srinivasan) voit l’Amérique comme une chance de se libérer et de vivre ; l’enfant du milieu Kamal (Arjun Sriram) est terriblement attaché à sa mère et a peur de tout ; et le plus jeune Vinod (Ashwin Sakthivel) est, selon les mots de sa mère, « un dufus optimiste » qui vénère l’éboueur.

« C’est bon, nous en avons deux autres », dit Mahesh à Sudha, lorsque Vinod déclare son intention d’exercer ce métier.

« Vraiment? » se demande-t-elle tristement.

Deux maisons habitent les Mills, Janice (Megan Hilty), Jimbo (Ethan Suplee) et son fils Stu (Nicholas Hamilton) ; Sudha les décrit comme des déchets, mais ils ont un faible pour l’émission télévisée « The Good Fight ». Janice, qui fabrique des couvertures bibliques en velours qu’elle espère vendre sur QVC et qui vend des suppléments nutritionnels, est également le professeur d’anglais de Kamal, pour qui il a un béguin dévorant. Jimbo, qui entraîne le basket-ball à l’école de Vinod, est amical et sans jugement, et lui et Mahesh, qui est également amical et sans jugement, se lient facilement. (Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de hoquet.) Stu, un adorable garçon que Bhanu voit pour la première fois faire des tractions dans son garage, deviendra le centre de ses aspirations romantiques, et elle les siennes. Vinod sera plus tard séduit par Stu lui-même, lorsqu’il découvrira ses vidéos de cascades en ligne.

Naturellement, les choses ne se passeront pas sans heurts. L’histoire se développe à travers des entretiens avec tous les personnages principaux et quelques personnages mineurs qui se transmettent la narration comme un ballon de basket, chacun apportant un point de vue différent, reflété dans ce qui se joue à l’écran. (Les visions de Sudha et Janice des enfants de l’autre comme influences corruptrices sont particulièrement drôles.)

Il y a plus de blagues sur les Américains (blancs) du point de vue sud-asiatique que sur les Sud-Asiatiques du point de vue (blancs) américains. En montant pour la première fois dans le bus scolaire, Bhanu halète car elle est « aveuglée par les Caucasiens ». Sudha explique que le refus d’une licence médicale est une question « d’accréditation et de compatibilité, c’est-à-dire que l’Amérique déteste les étrangers bruns ». Pourtant, même si la race est un sujet d’humour – « Je ne vois même pas la couleur », dit Janice, « pour moi, tout le monde est blanc » – ce n’est pas le sujet de la série.

Il y a des points faibles. La question des affaires de Mahesh est si loin en arrière-plan, sauf en tant que force motivante obscure ou menace pour la stabilité, qu’elle existe à peine. (Une scène tardive révèle des équipements aléatoires dans son usine, mais il n’y a personne pour les faire fonctionner.) En effet, on se demande comment les Pradeep ont survécu pendant deux ans. Une histoire de trafic de drogue, décrite de manière aussi inoffensive que puisse l’être le trafic de drogue, s’efface et n’a aucun sens pour les personnages impliqués – bien qu’elle produise des scènes amusantes dans le récit imaginé par Janice.

Les mystères centraux s’étendent à travers les huit épisodes de la saison, alors que les agents recherchent des réponses – mais en pratique, les repoussent. (Leur relation évolutive constitue son propre arc amusant.) Les événements épisodiques impliquent des intimidateurs, du basket-ball, une faillite, une mauvaise note, une fête d’Halloween, une partie de chasse. Vinod se fait deux amis, Willa (Beatrice Schneider), qui bégaie, et Mo (Zachary Rayment), qui marche avec deux cannes ; une sorte de scénario pipi « Jules & Jim » se développe.

En effet, vous avez peut-être cessé de vous soucier de savoir qui a incendié la maison des Mills bien avant de réaliser que vous n’allez rien apprendre cette saison. Tout ce qui compte, c’est la façon dont nos héros – et ils sont tous des héros, chacun à leur manière – s’entendent. Au fond, chaque comédie familiale dysfonctionnelle est axée sur la convivialité.