Les méchants de l’horreur ont toujours porté beaucoup de bagage culturel, mais il y a eu des tentatives pour récupérer la monstruosité sur film, en particulier au cours des dernières décennies de cinéma à petit budget. « Ginger Snaps » associait la lycanthropie à la menstruation, « Raw » transformait le désir charnel en cannibalisme et « A Girl Walks Home Alone at Night » proposait une femme vampire justicière. « Werewolves Within », une comédie d’horreur du réalisateur Josh Ruben, est si près d’opérer à ce niveau – avant de se diriger vers le statu quo.

Le film, écrit par Mishna Wolff et basé très vaguement sur le jeu vidéo du même nom, se déroule dans le hameau nord-est de Beaverfield, qui abrite des dizaines d’érables et neuf citoyens caricaturaux. Avec Midland Gas promettant aux résidents un énorme gain – mais seulement si tous font place à un pipeline – les tensions sont élevées. Entrez Finn Wheeler (Sam Richardson), un garde forestier chargé de superviser les efforts de Midland. Finn est un jeu d’enfant chronique, mais la folie de Beaverfield met rapidement sa patience à l’épreuve. Surtout après le début des tueries.

« Werewolves Within » oscille entre des gags visuels nets, des scènes chorégraphiées de manière complexe et quelques performances remarquables, mais son point culminant atterrit avec un bruit sourd. Le méchant ultime du film n’est pas la dépravation humaine, comme le titre l’indique. C’est un bouc émissaire paresseux et couvert de fourrure. « Werewolves Within » pourrait interroger le sexisme, le classisme ou la politique de plus en plus divisée de l’Amérique, entre autres. Au lieu de cela, ce script surchargé dégouline de blagues clignotantes et vous les manquerez qui se moquent de tout et ne défient rien, encore moins la monstruosité elle-même.

Loups-garous à l’intérieur

Classé R pour langage grossier et démembrement léger. Durée : 1 heure 37 minutes. Dans les théâtres.