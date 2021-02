Critique de «  Les États-Unis contre Billie Holiday  »: chanter pour sa vie

«Les États-Unis contre Billie Holiday», réalisé par Lee Daniels à partir d’un scénario du dramaturge Suzan-Lori Parks, suit le modèle standard, avec quelques nouveaux éléments ajoutés au mélange. En se concentrant sur les douze dernières années de la vie de Holiday – elle avait 44 ans quand elle est décédée, d’une maladie du foie, en 1959 – le film revient sur sa sombre enfance et s’étend pour inclure de nombreuses facettes de sa vie et de sa personnalité.

Chaque grand musicien est unique en son genre, mais les biographies de grands musiciens – ou plus précisément leurs biopics – finissent par se ressembler. Le traumatisme de l’enfance est suivi du succès et de ses conséquences, y compris généralement la dépendance et les problèmes d’amour. Une chronique de triomphe artistique se double d’un récit édifiant, avec la ruine et la rédemption enroulées l’une autour de l’autre comme des brins jumeaux d’ADN narratif. Si tout le reste échoue, la musique de la bande originale nous rappelle occasionnellement pourquoi nous devrions nous en préoccuper.

Elle souffre d’abus de la part d’une série d’hommes et d’une persécution incessante de la part du gouvernement. Le seul amant qui la traite bien est aussi un F.BI infiltré. agent. Nous voyons Holiday comme un utilisateur d’héroïne, un ami dévoué mais pas toujours fiable, une figure d’opéra de douleur imposante et de résilience sublime.

Mais pas vraiment en tant qu’artiste. Andra Day, qui joue Holiday, est un interprète rusé et charismatique, et le récit trépidant du film est ponctué de scènes de discothèques et de salles de concert qui capturent une partie du magnétisme du chanteur. Plutôt que de synchroniser les chiffres sur les lèvres, Day les chante d’une voix qui a une partie de la râpe et du rythme délicat de Holiday, et suggère sa capacité à passer de la fantaisie à l’angoisse et à revenir dans l’espace d’une phrase.

Pour le film de 1972 «Lady Sings the Blues», Diana Ross a enregistré des versions fraîches des classiques des fêtes, offrant un hommage plutôt qu’un mimétisme et filtrant des chansons familières à travers son propre style distinctif. En revanche, les arrangements du film de Daniels (y compris «All of Me», «Ain’t Nobody’s Business», «Them There Eyes» et surtout «Strange Fruit») résident dans une vallée sonique étrange, et aussi dans un gris esthétique surface. Ils ne sonnent pas mal, mais ils manquent à la fois d’audace de la réinvention et d’humilité de l’imitation.





Et tandis que Daniels et Day transmettent un sens plausible du magnétisme de Holiday devant un public, « The United States vs. Billie Holiday » montre peu d’intérêt pour la discipline et l’artisanat qui ont rendu ces moments indélébiles de discothèque et de salle de concert possibles. Le saxophoniste Lester Young (Tyler James Williams) est une présence omniprésente mais périphérique, apparaissant plus comme un compagnon addict que comme un partenaire créatif indispensable. À un moment donné, vous l’entendez marmonner quelque chose à propos de «C dièse», mais c’est à peu près tout le discours musical pour lequel le film a le temps.

Au lieu de cela, le film se concentre sur des épisodes tirés de «Chasing the Scream», l’histoire journalistique de Johann Hari sur la guerre contre la drogue. Les vacances étaient une obsession particulière de Harry Anslinger (Garrett Hedlund), un fanatique anti-narcotiques du FBI Dans le compte de Hari, sa traque était motivée en grande partie par le racisme, en particulier par sa haine de «Strange Fruit», le poème déchirant anti-lynchage que Holiday a enregistré pour la première fois en 1939.

Cette chanson, le sujet d’un livre fascinant de David Margolick, mérite son propre biopic, dont de faibles aperçus sont offerts par Daniels et Parks. Anslinger, le FBI et la police de New York sont déterminés à empêcher Holiday de jouer «Strange Fruit». Son arrestation, son emprisonnement et la perte permanente de sa carte de cabaret de New York résultent de son mépris de cette tentative de censure.