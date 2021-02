Critique de «  Les États-Unis contre Billie Holiday  »: Andra Day livre les notes élevées dans la biographie décousue de Lee Daniels

Malgré cette biographie antérieure et un documentaire récent, «Billie», deux autres films viennent à l’esprit qui complètent les éléments clés de celui-ci: «Judas et le Messie noir», une autre histoire sur le harcèlement impitoyable du gouvernement contre les Afro-Américains; et «Judy», le véhicule vedette de Renee Zellweger sur la vie ultérieure de Judy Garland.

Day, une chanteuse et compositrice accomplie, donne à Zellweger une course pour son argent primé, capturant de manière spectaculaire la voix et le phrasé de Holiday, ainsi que le bilan progressif que la toxicomanie lui a fait.

Si seulement le reste du film, réalisé par Lee Daniels (« Precious ») à partir d’un scénario du dramaturge lauréat du prix Pulitzer Suzan-Lori Parks, était à la hauteur de sa star.

Au lieu de cela, « Billie Holiday » utilise un dispositif de cadrage étrange sans but clair – une interview avec une fan impertinente (Leslie Jordan) – rebondissant autour de la biographie de Holiday, tout en se concentrant largement sur sa relation avec un agent d’infiltration noir, Jimmy Fletcher ( » Moonlight’s « Trevante Rhodes), chargé de la faire tomber.

L’intérêt des forces de l’ordre pour Holiday provenait principalement de sa chanson «Strange Fruit», une ballade obsédante sur le lynchage dans le Sud. Le chef du Bureau fédéral des stupéfiants, Harry Anslinger (Garrett Hedlund), voyait le franc-parler de Holiday comme une menace et le jazz en général comme «l’œuvre du diable», se saisissant de la croisade anti-drogue comme une couverture commode pour la harceler et l’emprisonner. (Le film est basé sur le livre « Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs. »)

Tel qu’il est construit, cependant, le film se sent épisodique, prenant des détours pas entièrement explorés pour aborder des aspects de la vie de Holiday, d’une manière qui ne sert pas un bon casting de soutien. Ces intermèdes incluent ses escapades romantiques avec l’actrice Tallulah Bankhead (Natasha Lyonne, dans ce qui équivaut à un camée) et divers hommes qui ont exploité et mis à profit ses talents, généralement sans soutenir son courage de défi en jouant sa chanson la plus controversée, le risque est d’être damné.

La nature fragmentaire du drame élève la musique en tant que caractéristique exceptionnelle de « Billie Holiday », parfois avec de l’action se déroulant dans des extraits vidéo comme Holiday (c’est-à-dire Day).

Day a déjà remporté une nomination aux Golden Globes, et étant donné le penchant historique pour les acteurs qui chantent leur propre chant, la reconnaissance aux Oscars n’est peut-être pas loin derrière. Diana Ross, notamment, a également été nominée pour « Lady » (Liza Minelli a remporté cette année-là pour « Cabaret »), un témoignage en partie du rôle de prune de la présence plus grande que nature de Holiday.

Acquis par Hulu pour ses débuts en streaming, le film laisse au scénario de clôture le soin de rassembler certains des thèmes clés développés par Daniels, reliant ce passé méticuleusement reproduit au présent. Grâce à la puissance du sujet et à la performance à élimination directe de Day, « The United States vs. Billie Holiday » vaut le détour. Mais le film est généralement à son meilleur en regardant et en écoutant la dame chanter.

« Les États-Unis contre Billie Holiday » débute le 26 février sur Hulu.