Critique de “Leonor ne mourra jamais”: réécrire la vie, une scène à la fois

L’agonie de l’insignifiance peut être couramment abordée dans les films, mais rarement avec la légèreté du fantasme aérien de Martika Ramirez Escobar, “Leonor ne mourra jamais”. En partie une ode affectueuse aux films d’action trash, ce premier long métrage regarde avec compassion Leonor (Sheila Francisco), une réalisatrice de genre philippine autrefois célèbre et maintenant à la retraite. Vieillissante et déprimée, Leonor pleure la mort de son fils préféré, Ronwaldo (Rocky Salumbides), et vit avec son frère inepte, Rudy (Bong Cabrera), dont l’incapacité à payer les factures la fait se sentir comme un fardeau. Ainsi, lorsqu’elle apprend l’existence d’un concours de scénarios non produits, elle décide de réviser l’un des siens; mais avant qu’elle ne puisse le terminer, un accident anormal la laisse inconsciente.

À partir de là, comme une aventure à choisir, “Leonor ne mourra jamais” habite cette histoire inachevée, un fantasme de vengeance inventif dans lequel Leonor joue. Du sang et des balles et des dialogues pulpeux alternent avec des scènes plus intimes, le fantôme transparent de Ronwaldo (joué par le hunky Anthony Falcon) surgissant de temps en temps pour une conversation. L’effet est tour à tour comique, exaspérant et attachant alors qu’Escobar atteint des idées plus ambitieuses sur l’attrait politique du héros autoritaire; mais “Leonor” est finalement trop embourbé dans ses ébats film-dans-le-film pour que des thèmes plus sérieux gagnent du terrain.