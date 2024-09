Critique de « Lee » : Winslet donne vie à un photojournaliste épineux

L’une des questions les plus émouvantes dans un film sur un correspondant de guerre est « Pourquoi ? » Pourquoi font-ils ce qu’ils font ? Pourquoi continuent-ils à chercher, à s’exposer aux souffrances de la guerre ? C’est la question principale au cœur du nouveau film biographique « Lee », sur le célèbre photographe Lee Miller, qui a capturé certaines des images les plus indélébiles de l’Holocauste en tant que reporter pour Vogue pendant la Seconde Guerre mondiale. La question est posée par un jeune homme (Josh O’Connor) qui interviewe une Miller irritable (Kate Winslet) sur sa vie et son travail chez elle en Angleterre en 1977, la sondant et la provoquant dans l’espoir d’obtenir des réponses plus profondes que ses habituelles répliques caustiques.

Ce dispositif de cadrage ne résume qu’un chapitre remarquable de la vie mouvementée et colorée de Miller, qui a tant vécu avant et après la guerre. Mannequin et photographe d’art américaine, elle avait déjà été la muse et l’amante de Man Ray et avait enseigné la photographie à New York. Lorsque nous la retrouvons à la fin des années 1930, elle se promène dans le sud de la France avec ses amis, le groupe ignorant allègrement les horreurs qui l’attendent avec l’ascension d’Adolf Hitler. En quelques années seulement, Miller trouvera le but qui l’anime, ainsi que les traumatismes qui la détruiront presque.

Winslet, qui a produit « Lee » en plus d’y jouer le rôle principal, a passé neuf ans à développer le projet, en travaillant avec Antony Penrose, le fils de Miller et l’auteur du livre « The Lives of Lee Miller », qui a été adapté par les scénaristes Liz Hannah, Marion Hume et John Collee (Lem Dobbs est également crédité comme « story by »). Le scénario est conçu dans un format biopic traditionnel, avec une touche qui se prête à l’expérience de Penrose qui écrit sur la vie de sa mère, essayant de lui donner un sens.

Ellen Kuras, directrice de la photographie, réalisatrice de télévision et documentariste nominée aux Oscars, fait ses débuts en tant que réalisatrice de longs métrages narratifs avec « Lee ». Elle et Winslet se connaissent depuis que Kuras a tourné « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », et sa carrière de directrice de la photographie se prête bien au sujet du regard féminin en temps de guerre. Miller recherche les femmes en temps de guerre, non seulement parce qu’elle est souvent exclue des espaces masculins, mais parce qu’elle y est obligée, et cela devient bientôt l’une de ses obsessions artistiques et journalistiques.

Bien que l’on parle souvent de Miller dans le contexte de ses célèbres liaisons (Winslet a une alchimie sensuelle avec Alexander Skarsgard, qui joue son mari, Roland Penrose), une grande partie de « Lee » est consacrée à ses relations professionnelles et à ses amitiés proches. En plus de Marion Cotillard et Noemi Merlant, qui jouent les confidentes françaises de Lee, Andrea Riseborough partage l’affiche dans le rôle d’Audrey Withers, la rédactrice en chef et championne de Lee chez Vogue, tandis qu’Andy Samberg, dans son premier rôle purement dramatique, joue Davy Scherman, un photographe new-yorkais affable qui devient le partenaire professionnel de Lee alors qu’ils font des reportages dans les zones de guerre en France et en Allemagne.

Andy Samberg et Kate Winslet dans le film « Lee ». (Kimberley French / Attractions routières)

Samberg est une révélation ici, avec une performance subtile mais incroyablement émouvante. Lee, une force de la nature puissante et audacieuse interprétée par Winslet, a ses propres peurs et vulnérabilités, et elle trouve du réconfort auprès de Davy, un homme rare qui se sent suffisamment en sécurité pour lui faire confiance. Lors de la libération de la France en 1944, elle entend parler de personnes disparues et ils s’enfoncent profondément en Allemagne à la toute fin de la guerre pour découvrir la terrible réalité de l’Holocauste, avançant sans relâche à la recherche de la vérité.

Le film « Lee » est ancré dans une séquence époustouflante dans laquelle Lee et Davy documentent les ravages et la destruction humaine du régime d’Hitler : les pactes de suicide nazis, les piles de cadavres, les camps de concentration, les prisonniers et les victimes. Le film se développe lentement jusqu’à la capture d’une photo emblématique de Lee se baignant dans la baignoire d’Hitler, l’une des images les plus célèbres d’elle. Dans le contexte du film, tout cela a parfaitement de sens : après avoir été témoin du bilan humain de la veillée meurtrière d’Hitler, il semble approprié de l’humilier ou de le dominer de cette manière spécifiquement féminine. Dans le film, Lee est à la fois le modèle et l’auteur de cette image et la créer est cathartique, ce qui conduit Davy à une dépression émotionnelle, délicatement transmise par Samberg. La solide Lee reste stoïque, s’exprimant à travers son travail, noyant ses émotions dans l’alcool et les pilules.

Winslet est formidable comme toujours, incarnant le personnage bourru et pragmatique de Lee, un extérieur endurci sous lequel saigne encore une grande blessure. Elle finit par se déverser dans une confession stupéfiante, éclairant chaque action qui l’a précédé. Il s’agit d’un biopic pénétrant, et même s’il prend une forme familière, la femme pionnière au centre était tout sauf traditionnelle.

Katie Walsh est critique de cinéma au Tribune News Service.