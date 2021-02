Critique de «  Le père  »: un esprit capricieux

Le résultat est une image que beaucoup d’entre nous préféreraient peut-être laisser inexplorée. Lorsque nous rencontrons pour la première fois Anthony (Anthony Hopkins), un octogénaire hale installé dans un appartement haut de gamme de Londres, nous sommes prêts à nous attendre au genre de divertissement distingué que Hopkins a longtemps créé. Mais Zeller, adaptant (avec Christopher Hampton) sa pièce de théâtre acclamée, n’a rien d’aussi confortable en tête; et lorsque la fille d’âge moyen d’Anthony, Anne (Olivia Colman), arrive pour lui dire qu’elle déménage à Paris pour poursuivre une nouvelle relation, sa réaction passe de la perplexité à la détresse pure et simple.

À la fois incroyablement efficace et profondément bouleversant, «The Father» pourrait être le premier film sur la démence à me donner de véritables frissons. À première vue, une histoire simple et inconfortablement familière sur le déclin mental déchirant d’un parent bien-aimé, ce premier long métrage du romancier et dramaturge français Florian Zeller joue avec la perspective si intelligemment que maintenir toute sorte de distance émotionnelle est impossible.

Anne est inquiète. Anthony vient de faire fuir son dernier soignant après l’avoir accusée de vol, et un nouveau doit être trouvé. Après le départ d’Anne, il entend un bruit dans l’appartement et découvre un homme étrange (Mark Gatiss) en train de lire un journal. L’homme prétend être le mari d’Anne, Paul, mais Anne n’est-elle pas divorcée? Et pourquoi l’homme dit-il qu’Anthony est leur invité? Confus et bouleversé, Anthony est soulagé d’entendre Anne revenir – seulement maintenant, elle est jouée par Olivia Williams et ni nous ni Anthony ne la reconnaissons. Plus tard encore, Rufus Sewell apparaît comme un Paul très différent, beaucoup plus en colère, qui poussera le ton du film vers quelque chose de plus compliqué et infiniment plus sombre.

Alliant mystère et psychodrame, «Le Père» est une représentation majestueuse de choses qui tombent: les gens, l’environnement et le temps lui-même deviennent de plus en plus glissants. Comme pour faire respecter l’ordre les jours qui ne cessent de lui échapper, Anthony s’accroche obsessionnellement à sa montre. Le matin se transforme en crépuscule dans l’espace d’un seul échange de petit-déjeuner; la conversation cesse chaque fois que sa deuxième fille, Lucy, est mentionnée. Et tandis que le public sera en mesure de reconstituer la chronologie de l’intrigue, l’approche implacablement subjective de Zeller nous place au milieu des souvenirs déformés d’Anthony. C’est une technique brutale et terriblement simple, soutenue par une conception de production qui manipule les détails de son environnement juste assez pour nous faire nous demander où – et quand – nous sommes.

Que ce soit en tant que Lear ou Lecter, Hopkins n’a jamais été un acteur particulièrement physique – la plupart de la magie se passe au-dessus du cou – mais ici, il pousse sa capacité de gestes petits, révélateurs et d’immobilité à des limites angoissantes. Pour Anthony, la sénilité ne rampe pas, elle bondit, et il répond en se figeant jusqu’à ce qu’elle recule. Quand ce n’est pas le cas, sa désorientation se manifeste de manière à obliger Hopkins à s’écarter, parfois à un sou, de malicieux à enragé et de charmant à cruel lacérant. C’est une performance étonnante et diabolique, qui transforme une réunion avec le nouveau soignant d’Anthony (un formidable Imogen Poots) en une classe de maître de manipulation.

Il y a de l’amour dans «The Father» – la plupart rayonnant de la présence merveilleusement chaleureuse de Colman – mais il n’y a pas d’enrobage: compatissant mais sans ménagement, le film est plus susceptible de vous donner des cauchemars que des flous chauds.

«Avez-vous l’intention de continuer à ruiner la vie de votre fille?» Paul de Sewell siffle à Anthony à un moment donné, son ressentiment flottant profondément dans l’air. Le temps d’écran de Sewell est limité, mais crucial, sa performance blessée révélant un mariage effiloché à cause de l’état de santé d’Anthony. Ce stress se traduit par quelques scènes qui s’aventurent de manière choquante près de l’horreur, et c’est peut-être approprié. Dans une récente interview, Hopkins a avoué avoir été momentanément submergé pendant le tournage par un rappel de sa propre mortalité. Il ne sera probablement pas la seule personne à avoir cette réponse.

