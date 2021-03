Critique de «  Le morse et le dénonciateur  »: la lutte pour libérer un ami

Alors que Bibeau examine le mouvement né des allégations de Demers, elle se rapproche de son sujet. Le film retrace un lourd procès que Marineland a déposé contre Demers et un projet de loi qu’il soutient qui interdirait la captivité des baleines et des dauphins au Canada. Les batailles juridiques et législatives fournissent des lignes directrices narratives, mais leur progression – ou plutôt leur stagnation – prouve un rembourrage terne pour l’histoire.

Plus intrigant est le désir de Demers pour le morse qu’il est interdit de voir, une fixation qui scanne comme alternativement authentique et exécutée. Frustrant, le documentaire refuse de sonder la relation évolutive de Demers avec son activisme et sa nouvelle renommée – en particulier une fois qu’il assume un personnage grandiose sur Twitter et marque des apparitions répétées sur le podcast de Joe Rogan.

«Je suis la mère de Smoochi», déclare Demers à un moment donné. «Quoi de plus naturel que de réunir un bébé avec sa mère?» Avec un cadrage plus net, cette ligne pourrait suggérer de l’ironie, étant donné la nature inhabituelle de cette relation interspécifique. Offert à leur valeur nominale, tout ce qui enregistre est à la bombe.

Le morse et le dénonciateur

Non classé. Durée: 1 heure 28 minutes. Regardez sur Discovery +.