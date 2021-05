Critique de «  Le meurtre de deux amants  »: ce qui se cache derrière

«Le meurtre de deux amants» de Robert Machoian s’ouvre comme un thriller policier: un homme effréné plane sur sa femme endormie et son amant avec une arme à feu. Effrayé par un bruit, il s’enfuit et la caméra le suit sur une route déserte de la ville de l’Utah où il vit avec son père malade. Mais une bombe à retardement de violence plane sur ce drame d’un mariage, marqué par son abjection et raconté en de longues prises imprévisibles.

À la limite entre l’homme robuste et l’homme de la montagne, David adore prendre soin de leurs enfants, bien que sa fille adolescente, qui tire tout droit, soit sceptique quant à la séparation du procès. La lumière grise de l’hiver lave les ranchs plats, et le grand ciel et les camionnettes (tournés par le directeur de la photographie Oscar Ignacio Jimenez en boîte 4: 3) suggèrent des instantanés fanés d’un vieil album de famille.

Vous ne savez jamais quand quelque chose dans l’air pourrait se resserrer et se casser, amorcé par une conception sonore qui évoque des grincements de bois et des claques de porte fantômes. Machoian (qui a codirigé «Dieu bénisse l’enfant») suggère qu’une seule journée d’expérience peut couvrir les soucis des jeunes qui se disputent, la douleur d’une romance troublée et la rage la plus folle. Acceptant les pulsions meurtrières de David, le film se pose sur le mystère éternel des liens du mariage.

Noté R. Mots chauffés. Durée: 1 heure 25 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l'achat sur jeu de Google, FandangoNow et d'autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.