Critique de “Le jour où la musique est morte”: “American Pie”, la vie d’un tube

Ce dernier fait est selon ce documentaire respectueux sur la chanson. Réalisé par Mark Moormann, le film parcourt toute l’Amérique pour ramener à la maison l’idée que “American Pie” dit quelque chose de profond sur le pays. Il entremêle la biographie de McLean avec un récit des derniers jours des rockers des années 50 Buddy Holly, Ritchie Valens et le Big Bopper, créant un récit convaincant sur l’effet que l’accident d’avion qui leur a coûté la vie en 1959 n’a pas seulement eu sur le jeune McLean, mais La musique américaine elle-même. Le film alterne ensuite avec une histoire de la carrière professionnelle de McLean (y compris son mentorat par la légende folk Pete Seeger) et des scènes dans lesquelles des stars comme Garth Brooks s’extasient sur la chanson.

Même ceux qui n’aiment pas la chanson « American Pie » de Don McLean doivent admettre qu’il s’agit d’une réalisation distinctive de la culture pop. Une allégorie de près de huit minutes et demie qui passe de lugubre à contagieuse à lugubre à nouveau, le hit radiophonique monstre de 1971 est apparemment connu de toutes les générations et toujours chanté aux heures de fermeture des bars dans le monde entier.

À l’époque, les enfants analysant les paroles ont supposé que les passages sur “le diable” exprimaient la désapprobation morale et esthétique de McLean envers Mick Jagger. Mais pour de nombreuses personnes interrogées ici, y compris Brooks (qui a amené McLean sur scène pour la chanter avec lui lors de son concert géant à Central Park en 1997) et l’artiste musical d’origine cubaine Rudy Pérez, la chanson parle “de liberté”.

Le film prend vraiment vie lorsqu’il recrée la session d’enregistrement de la chanson, montrant comment le claviériste de studio ace Paul Griffin a transformé la mélodie avec son piano énergique de style gospel.

McLean, qui a souvent été décrit comme un figure épineuseet pire, prend ici son air le plus flatteur. Et pourquoi pas. Peu de musiciens ont des opportunités aussi généreuses d’être docents à leur héritage.

Le jour où la musique est morte : l’histoire de “American Pie” de Don McLean

Non classé. Durée : 1h34. Regardez sur Paramount +.