« Avec la tragédie vient la force », a déclaré un prêtre (Ewan McGregor) à Gio (Shiloh Fernandez) au début de « The Birthday Cake », afin que nous puissions anticiper les problèmes. Mais ce n’est pas l’arc tonal assez prévisible qui fait cliquer ce premier long métrage de Jimmy Giannopoulos : c’est l’habileté avec laquelle il tisse de multiples fils de malaise en un seul brin de tension étouffante. Comme nous l’apprenons dans un flash-back, Gio a jusqu’à présent résisté aux efforts de sa famille pour l’endurcir. Maintenant, à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de son père, son courage sera mis à l’épreuve alors qu’il traverse son quartier de Brooklyn jusqu’à un mémorial organisé par Angelo (Val Kilmer), un chef de la mafia et l’un des nombreux oncles de Gio (principalement joué par des wiseguys familiers comme Paul Sorvino et Vincent Pastore). Une fusillade en voiture a revendiqué la voix d’Angelo et la primauté de sa famille, mais la préoccupation immédiate de Gio est la sécurité du gâteau au chocolat qu’il porte, soigneusement cuit par sa mère (Lorraine Bracco).

En mettant à jour le drame de la mafia, Giannopoulos (qui a écrit le scénario avec Fernandez et Diomedes Raul Bermudez) intègre les secrets de famille et la disparition du pouvoir dans une histoire de vengeance lyrique. Des avertissements et des menaces – de la part de voyous rivaux, de connaissances et du FBI – suivent Gio de la boulangerie à la bodega, transformant son voyage en un gantlet d’anxiété et de méfiance. Des amis font sombrement allusion à des conflits imminents, et une scène terrifiante dans l’appartement d’un cousin (avec un William Fichtner menaçant) laisse Gio secoué.

Se déroulant principalement au cours d’une longue nuit, « The Birthday Cake », photographié de manière percutante par Sean Price Williams, est impétueux, un peu hokey et mélodramatique attachant. Giannopoulos est peut-être inexpérimenté, mais il est astucieux d’humeur et n’a pas peur d’expérimenter les rythmes de la violence. Pour ma part, j’ai hâte de voir ce qu’il fera ensuite. Le gâteau d’anniversaire

Rated R. Pas pire que n’importe quelle saison de « The Sopranos » qui inclut le Bada Bing. Durée : 1 heure 33 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.