Bobby et Kevin sont attachés et bâillonnés dans un coffre de voiture. Une fois que Kevin est sorti et emmené, Bobby est laissé à l’intérieur, mais il parvient à se débarrasser de ses contraintes et à se tortiller. Au lieu de courir pour sa vie, Bobby se dirige vers la maison tentaculaire où Kevin est retenu prisonnier: « Amis jusqu’à la fin », les copains s’étaient juré.

Vous savez que cette promesse va tenir, car des garçons de 12 ans comme ces deux-là prennent ces questions au sérieux.

De mauvaises, mauvaises choses arrivent à Bobby (Lonnie Chavis, Randall dans « This Is Us ») et Kevin (Ezra Dewey) dans le thriller d’enlèvement teinté d’horreur « Le garçon derrière la porte. » Et, il faut le dire, pour la plupart, ils se produisent à l’écran. Ce n’est pas courant dans les sorties américaines, où la violence envers les enfants a tendance à être suggérée, métaphorique ou abstraite caricaturale. Le film de David Charbonier et Justin Powell évite cependant l’exploitation, car même si la caméra ne détourne pas le regard des malheurs de Bobby et Kevin – il y a du sang – elle le fait d’une manière clinique, presque neutre que, encore une fois, nous ne sommes pas habitués à voir appliqué aux enfants. (Certains téléspectateurs peuvent trouver ce détachement très désagréable.)