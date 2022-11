Critique de « Le dragon de mon père » : Apocalypse Howl

Avec ses pastels expressionnistes et savamment éclairés, “My Father’s Dragon” semble, à première vue, être un dessin animé de haut niveau pour les jeunes sophistiqués, comme on pourrait s’y attendre de la part de la nominée aux Oscars Nora Twomey, qui a précédemment réalisé “The Breadwinner”. Entrez le dragon, Boris (Gaten Matarazzo), qui enfonce rapidement une patte en bloc dans son aisselle et expulse un pet d’air.

Pour le meilleur et pour le pire, l’adaptation en roue libre par Meg LeFauve et John Morgan du roman pour enfants de Ruth Stiles Gannett de 1948 conserve le titre et rien d’autre. Ce conte s’ouvre sur un garçon nommé Elmer (exprimé par Jacob Tremblay), dont l’enfance idyllique et écœurante s’effondre lorsque sa mère (Golshifteh Farahani) fait faillite, forçant le couple à déménager dans un sinistre immeuble de la ville. L’excitation ne commence qu’au deuxième acte quand Elmer s’aventure sur Wild Island pour voler Boris, calculant qu’une exposition de dragons pourrait sauver la fortune familiale. Cependant, les habitants fantaisistes de l’île – des rhinocéros en forme de losanges, des bébés crocodiles qui ressemblent à des cachemires aux yeux violets – ont été convaincus par un gorille fanfaron (Ian McShane) que Boris doit rester dans leur servitude pour empêcher leur fragile patrie de sombrer dans la mer.

Le mélange des tons du film est aussi sauvage que son décor. À un moment donné, l’histoire explore avec perspicacité la turbulence émotionnelle des personnages qui se sentent obligés de prétendre que tout est sous contrôle alors même qu’ils soupçonnent qu’ils se précipitent vers la catastrophe; dans un autre, une baleine trop caféinée (Judy Greer) crie « Yaaaaas ! » C’est en partie un nuage funeste, une partie en fleur de farce éjacule – un équilibre difficile qui n’est uni que par des visuels époustouflants qui entraînent le public même lorsque les gags trébuchent.

Le dragon de mon père

Classé PG. Durée : 1h39. Regarder sur Netflix.