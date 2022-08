Critique de “Le diable s’habille en Prada” : une adaptation à adapter

“Ma voix peut attendre”, dit-elle à Miranda. Je veux dire, Joan Didion a fait ses débuts chez Vogue. Mais sûr.

Le problème, c’est qu’Andy n’est pas très bonne dans son travail. Certes, il lui manque le perfectionnisme maniaque et la garde-robe dingue d’Emily Charlton, la première assistante venimeuse (Megan Masako Haley, gaspillée jusqu’au deuxième acte). Pour obtenir de l’aide, elle se tourne vers le directeur créatif du magazine, Nigel Owens (Javier Muñoz), qui lui donne le relooking dont elle a désespérément besoin, dans “Dress Your Way Up”, une ballade puissante inspirée de la collection de costumes du Met et de la platitude des tasses à café. que vous devriez vous habiller pour le travail que vous voulez.

Mais Andy reste ambivalent sur son travail. Et une barboteuse rose vif et des cuissardes sont-elles vraiment une idée de vêtements de bureau pour quelqu’un? (Les costumes, qui vont du flamboyant – le refrain – au peu convaincant et étrangement froissé – les principaux – sont d’Arianne Phillips.) La comédie musicale est également ambivalente. Le film, avec sa garde-robe plus épurée et ses plaisirs visuels plus substantiels, semblait admiratif à contrecœur de l’industrie de la mode, en tant que commerce, en tant qu’art. Le spectacle, mis en scène par Anna D. Shapiro, une artiste sérieuse que je n’aurais pas associée aux paillettes ou au caprice, n’arrive pas à se décider.

Les chansons se déroulent assez agréablement, avec des éclairs de glamour et des morceaux d’esprit, mais elles ont tendance à se sentir la saison dernière. La chorégraphie, de James Alsop, s’en remet au vernaculaire de Broadway, avec des lueurs de salle de bal. Bien sûr, il y a du voguing. Bien que le livre de Kate Wetherhead fasse quelques mises à jour – il y a une référence à la poudre de collagène – il ne prend pas de point de vue. Et dans une émission avec une aversion déclarée pour les féculents, les blagues sont profondément ringardes.