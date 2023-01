Critique de “Le dernier automne”: La majesté des bergers

“The Last Autumn” ressemble à une missive d’une autre planète, même s’il relate les activités les plus banales de la vie terrestre : manger, cuisiner, cultiver, s’occuper des animaux. La vie ordinaire et les routines des sujets du documentaire, le couple d’agriculteurs vieillissants Ulfar et Oddny, se déroulent dans un décor extraordinaire : un village désolé sur la côte islandaise, niché au milieu de montagnes verdoyantes qui plongent dans le bleu glacial de l’océan Arctique.

La réalisatrice, Yrsa Roca Fannberg, suit le couple alors qu’ils se préparent pour le rituel automnal annuel de conduire leurs moutons dans la montagne – bien que la descente de cette année soit teintée de malheur. Ulfar et Oddny vendent leur ferme, et leur stock bien-aimé sera soit vendu, soit abattu. Le film se déroule comme une élégie à une vie vécue de la terre. La caméra se rapproche des mains des protagonistes alors qu’ils travaillent la viande, le bois ou la fourrure, ramenant à la maison la majesté tranquille du travail manuel.

Une musique obsédante, une vue aérienne à distance et des reflets qui teintent l’image en bleu et rouge transforment les séquences de berger du film en un grand spectacle tout droit sorti d’un film d’horreur ou de science-fiction. Alors qu’Ulfar, Oddny, leurs petits-enfants et leurs voisins conduisent les moutons en bas de la montagne, ils deviennent des silhouettes sombres chassant des taches blanc nuageux à travers une étendue mystérieuse et escarpée, tandis que leurs échanges de talkie-walkie crépitent étrangement sur la bande sonore.

Au moment où nous arrivons aux dernières scènes du film, dans lesquelles les fermiers ouvrent le crâne d’un bélier et liment sa peau, tout en échangeant de tendres souvenirs sur l’animal, ce modeste documentaire devient quelque chose d’épique – un microcosme des cycles éternels de vie.

Le dernier automne

Non classé. En islandais, avec sous-titres. Durée : 1h18. Regardez sur Film Movement Plus.