Critique de «  Le cœur violent  »: secrets et mensonges

Lorsque le mélodrame insaisissable «The Violent Heart» commence, Daniel est un enfant qui idolâtre sa sœur aînée Wendy (Rayven Symone Ferrell). Elle est belle et douce, une lycéenne avec le monde entier devant elle. Une nuit, Daniel regarde Wendy monter dans une voiture qu’il ne reconnaît pas. Il la suit sur sa moto hors route, et il est la seule personne présente lorsque Wendy est abattue par un homme dont le visage ne voit jamais Daniel. Des années plus tard, Daniel (Jovan Adepo) est toujours aux prises avec les séquelles de cette expérience traumatisante. Il a 24 ans avec un casier judiciaire, mais il a commencé à rebondir. Mais ensuite, il rencontre Cassie (Grace Van Patten), une lycéenne qui est sous le choc de la découverte que son père (Lukas Haas) pourrait avoir une liaison. Nouvellement rebelle, Cassie assure rapidement à Daniel qu’elle a 18 ans et qu’elle est capable de prendre ses propres décisions, et qu’elle entretient une relation avec lui. Ensemble, le couple commence à parler de son passé, trouvant un terrain d’entente inattendu.

L’écrivain et réalisateur Kerem Sanga a créé un monde pour ses personnages où les relations désordonnées abondent. Les secrets sont gardés, souvent pour de bonnes raisons. Sanga encourage ses acteurs à minimiser la rage et la suspicion qui persistent sous leurs interactions, et il utilise à la place la partition électronique du film pour créer une ambiance mélancolique, voire inquiétante.