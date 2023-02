Critique de “L’aveugle qui ne voulait pas voir Titanic” : comme au cinéma

Les scènes d’ouverture du film de Teemu Nikki nous disent deux choses sur son protagoniste, Jaakko (Petri Poikolainen) : premièrement, c’est un cinéphile qui ne peut pas passer une seule conversation sans faire référence à John Carpenter ; deuxièmement, qu’il est aveugle et utilise un fauteuil roulant.

“L’aveugle qui ne voulait pas voir Titanic” est un drame sombre et comique sur la façon dont Jaakko navigue dans la vie d’un homme handicapé en Finlande, mais son handicap n’est pas sa caractéristique déterminante. Ses jugements ironiques sur les films sont probablement ce dont vous vous souviendrez le plus de lui, y compris sa description du “Titanic” de James Cameron comme “l’étron le plus cher et le plus calculé de tous les temps”.