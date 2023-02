Critique de «Last Night in New York»: un chroniqueur social s’explique

David Patrick Columbia écrit une chronique en ligne quasi quotidienne intitulée “Journal social de New York», qui raconte les galas, les dîners et les avantages fréquentés par les patriciens à revenu élevé. C’est un monde dans lequel les gens répondent encore à “Muffie”. Réalisé par Matthew Miele, qui interroge souvent son sujet sur un ton de crainte presque maladroit, “Last Night in New York” invite Columbia à expliquer sa vie et son travail.

Columbia, qui semble avoir plus de 70 ans et ressemble à William Hurt se préparant à jouer Samuel Beckett, parle de ses antécédents dans la classe ouvrière et d’une histoire familiale qui comprend des abus et des meurtres. Il peut être légèrement émouvant, comme lorsqu’il évoque son amitié avec Debbie Reynolds. Mais avec Columbia en son centre – il insiste sur le fait qu’il n’est pas trop impressionné par les personnes qui constituent son sujet principal – le film ne peut s’empêcher de fonctionner comme une apologie de la classe dirigeante. Au début de l’image, Columbia raconte les antécédents de la haute société du producteur de musique John Hammond (il faisait partie de Vanderbilt et a grandi dans un manoir de l’Upper East Side), espérant peut-être faire valoir que les riches peuvent être véritablement utiles.