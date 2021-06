La meilleure chose dans « Lanski » C’est au tour d’Harvey Keitel d’incarner le gangster Meyer Lansky. Désireux de changer la perception populaire de sa carrière, et mourant d’un cancer du poumon, il accepte de raconter son histoire à un écrivain en 1981. La façon dont Keitel joue Lansky rend difficile la distinction entre cordialité et sang-froid. Dans une épicerie fine sur son propre terrain à Miami, Lansky commande des sandwichs à la langue et énonce rapidement les règles pour l’écrivain, un personnage fictif appelé David Stone (Sam Worthington) : Il ne peut pas utiliser de flûte à bec. Tout est confidentiel à moins qu’on ne lui dise le contraire. Et précisant qu’il sait tout sur la vie et la famille de l’écrivain, Lansky avertit Stone que s’il viole leur accord, « il y aura des conséquences ».

Le cœur de ce film, réalisé par Eytan Rockaway, est la relation entre l’écrivain et son sujet. C’est donc consternant quand « Lansky » s’avère inclure des flashbacks, avec John Magaro (« First Cow ») jouant une version beaucoup plus plate du gangster en tant que jeune homme.

Dans sa nécrologie, Lansky, décédé en 1983, est décrit comme le «génie financier réputé de la pègre», avec ses doigts présumés être dans la contrebande, le jeu à Cuba et d’autres raquettes. Les clichés des gangs peuvent parfois faire grincer des dents, en particulier lorsque le film met l’accent sur les origines juives de Lansky. « Si vous avez besoin d’armes ou de munitions, faites-le moi savoir », dit-il après avoir glissé de l’argent à un émissaire pour le futur État d’Israël. Et personne ne devrait plus jamais marquer un montage de meurtres sur « Hava Nagila », comme le fait Rockaway à un autre moment. Les scènes de 1981 sans Keitel sont également inutiles. Des agents du FBI recherchent de l’argent caché. Minka Kelly joue un invité au motel de Stone avec des arrière-pensées évidentes. Et la fin, dans laquelle Stone réfléchit à ce qu’il a appris de Lansky – « Nous nous mesurons à travers les yeux de ceux que nous aimons » – est un détour déconcertant dans la mollesse. Comme « Bugsy » (1991), « Lansky » se termine par un texte à l’écran étrangement optimiste notant les impacts économiques positifs de l’industrie du jeu. Lansky

Classé R. Ce n’est pas personnel; ce ne sont que des affaires. Durée : 1 heure 59 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.