Critique de “L’amour au temps du fentanyl”: chagrin, mort et espoir à Vancouver

En 2016, en réponse au nombre record de décès par surdose à Vancouver, un groupe d’artistes, d’activistes et d’anciens et actuels toxicomanes du quartier Downtown Eastside se sont réunis pour former l’Overdose Prevention Society, un site de consommation sécuritaire renégat où les toxicomanes pouvaient en toute sécurité consommer de la drogue. Le personnel du SPO teste les médicaments pour le fentanyl, fournit des aiguilles propres et a du Narcan à portée de main en cas de surdose. “L’amour au temps du fentanyl”, réalisé par Colin Askey, documente avec tendresse les efforts de sauvetage de cette communauté.

Le film suit Ronnie, un travailleur de première ligne aux prises avec l’épuisement professionnel; Sarah, une militante qui a ouvert le site et travaille à sensibiliser à la crise ; Trey, un graffeur qui commémore les membres perdus de la communauté sur les murs environnants du centre ; Norma, une aînée autochtone et ancienne toxicomane qui prépare des repas pour le personnel ; et Dana, qui lutte contre une dépendance active tout en travaillant au centre.

Malgré les scènes d’overdose déchirantes, Askey parvient à imprégner “L’amour au temps du fentanyl” de scènes de joie, de créativité et d’amitié – que ce soit des membres du personnel qui dansent après des heures, un guitariste chantant une chanson originale sur OPS (“OD, OD, OD , Overdose Prevention Society ») ou des toxicomanes discutant pendant qu’ils préparent leurs injections. Un ancien combattant parle du traumatisme qu’il a subi pendant son déploiement. Un autre homme dit qu’il a commencé à consommer de la drogue après que sa petite amie a été tuée par un conducteur ivre. Tous parlent clairement des défis de cesser de fumer et des dangers de la stigmatisation. Bien que parfois l’élan narratif du film et la concentration sur ses sujets fassent défaut, il montre que les toxicomanes, pour qui la crise de la drogue est plus qu’une idée abstraite, sont peut-être les plus capables de créer des solutions à l’épidémie de surdoses.

L’amour au temps du fentanyl

Non classé. Durée : 1h25. En salles maintenant et diffusé sur PBS Independent Lens le 13 février.