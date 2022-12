Critique de “L’amande et l’hippocampe”: comme du sable à travers un sablier

“L’amande et l’hippocampe” tire son titre de deux structures limbiques à l’intérieur du cerveau : l’amygdale et l’hippocampe, chacun ayant la forme de son surnom, qui s’associent pour stocker des souvenirs. “C’est remarquable ce que cette goutte d’un kilo et demi au sommet de votre cou file”, déclare une neuropsychologue (Meera Syal) à une archéologue épuisée nommée Sarah (Rebel Wilson) dont le mari, Joe (Celyn Jones), a une tumeur qui fait que son cache cérébral s’efface continuellement toutes les minutes environ. Lorsque cela se produit, la partition de piano caille, la caméra tourne en rond ou le film se transforme en vagues lissant les plis sablonneux d’une plage – une fioriture poétique plus percutante que la résolution du film qui est aussi artificiellement rose qu’un sac de tire au bord de la mer.

Ce premier long métrage des réalisateurs Tom Stern (un directeur de la photographie de longue date pour Clint Eastwood) et Jones (qui a créé le rôle de Joe sur scène, et adapte maintenant la pièce avec son auteur Kaite O’Reilly) se déroule comme une bande de film pédagogique. Des vignettes des luttes légèrement comiques de Sarah et Joe côtoient les griefs plus sombres du couple Toni (Charlotte Gainsbourg) et Gwen (Trine Dyrholm), cette dernière ayant subi un traumatisme crânien il y a 15 ans et haletant d’horreur chaque fois qu’elle est surprise par les rides de son partenaire.

Intelligemment, Joe et Gwen sont plus irritables que pitoyables. (Ils seraient tous les deux plus heureux de ne pas se souvenir de tout ce qu’ils ont oublié.) Si le public, lui aussi, perd la trace de l’endroit où les choses avancent péniblement, la bande originale de Gruff Rhys intervient constamment pour décrire l’intrigue, croonant, “Je Je veux retrouver mon ancienne vie. Ce n’est que lorsque Sarah et Toni se rencontrent pour la première fois, une heure plus tard, que le film permet une véritable conversation – et, heureusement, un moment de reconnaissance.

L’amande et l’hippocampe

Non classé. Durée : 1h36. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.