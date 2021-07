« Let Us In », un film de lutte contre le mal pour enfants dans la veine de « The Goonies » (1985) et de « Stranger Things » de Netflix, est effrayant-mignon et joyeusement ringard. Réalisé par Craig Moss et inspiré de une légende urbaine, l’histoire (par Moss et JW Callero) nous plonge dans une petite ville fictive où des adolescents ont mystérieusement disparu.

La première paire que nous rencontrons n’a clairement pas reçu le mémo que se serrer dans les bois après la tombée de la nuit est une source d’ennuis. Et quand un groupe d’adolescents nauséabonds et aux yeux noirs se matérialise de manière menaçante – le leader demande : « Voulez-vous nous laisser entrer ? » — l’attaque qui en résulte est bientôt suivie d’autres. Alors que les parents et les forces de l’ordre restent inconscients ou sceptiques, Emily (Makenzie Moss), 12 ans, et son ami Christopher (O’Neill Monahan), commencent à enquêter.