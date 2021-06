Critique de « Lady Boss: The Jackie Collins Story »: elle l’a fait à sa façon

La romancière britannique Jackie Collins a écrit des livres épais, torrides et dévorables qui, dans les années 1970 et 1980, ont captivé des millions de personnes tout en menaçant de renverser leurs tables de chevet. Dans ces fantasmes, des glamazons sexuellement voraces avec des noms comme Lucky et Fontaine ont appelé les coups et les ont bu aussi. « Lady Boss: The Jackie Collins Story », le documentaire affectueux et fringant de Laura Fairrie, passe au crible une vaste mine de documents d’archives pour cerner ce conteur doué. Les journaux révèlent une adolescente timide et peu sûre d’elle dont la vie a changé après avoir rejoint sa sœur aînée, l’actrice Joan Collins, dans le Hollywood des années 1960. Hobnobbing lors de fêtes avec Garland et Brando était quelque chose de grisant pour un adolescent de 16 ans; mais Jackie, une observatrice avisée et une indiscrète rusée, a bu dans les potins qui alimenteraient le plus réussi de ses 32 livres, « Hollywood Wives ».

Des entretiens avec les amis, la famille et les collègues de Collins révèlent son génie pour fouiller dans l’intimité des autres. Il y a des mariages (un fabuleux, un désastreux), des frictions entre frères et sœurs et un regard sur l’autopromotion féroce qui a fait d’elle une sensation internationale. Beaucoup désapprouvé: Le 1966 La publication de « Valley of the Dolls » de Jacqueline Susann avait ramolli le terrain pour les auteurs féminins racés, mais le premier album de Collins, « The World is Full of Married Men » (1968), réveillait encore les étouffants de leurs canapés. (« UGH », lisait un titre de journal à l’époque.)

Le plat est amusant, mais « Lady Boss » est plus pénétrant lorsqu’il soulève la carapace du glamour que Collins avait construit, à la fois comme alter ego et comme armure contre ses détracteurs. Les romans semblent pittoresques aujourd’hui; mais, à l’époque, leur fusion de saleté et de féminisme attirait des légions de fans vers une femme qui vivait comme ses héroïnes : s’excusant pour rien et redevable à personne. Lady Boss : L’histoire de Jackie Collins

Non classé. Durée : 1 heure 36 minutes. Regarder sur les plateformes CNN.