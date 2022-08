Critique de «Laal Singh Chaddha»: Forrest Gump en Inde

“Forrest Gump” a été appelé de bien des manières : un plaisir pour la foule, un morceau de bouillie exaspérant et la version américaine de “Candide” de Voltaire (par le spécialiste du cinéma Dave Kehr). « Laal Singh Chaddha » propose un regard neuf : une adaptation indienne somptueusement réalisée qui double le héros niais de l’histoire, avec de nouvelles pierres de touche historiques.

Dans le dispositif de cadrage du film, Laal (Aamir Khan, la vedette du tube croisé de 2001 « Lagaan ») raconte l’histoire de sa vie aux passagers d’un train. Il grandit victime d’intimidation à cause de ses orthèses pour les jambes, malgré sa mère protectrice (Mona Singh), mais il se lie d’amitié avec une camarade de classe, Rupa (Kareena Kapoor Khan), et se languit plus tard d’elle.