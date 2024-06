CNN

Trente ans après le meurtre de Nicole Brown Simpson, et quelques mois après la mort d’OJ Simpson, Lifetime revisite « le procès du siècle » avec « The Life & Murder of Nicole Brown Simpson », un projet dont le titre indique sa volonté de la peindre comme plus qu’une simple victime. Bien que les producteurs ne puissent pas apporter grand-chose de nouveau à l’affaire, la série documentaire s’adresse aux bonnes personnes pour présenter sa version de l’histoire.

Aussi frappants que soient les détails de l’assassinat brutal de Nicole Brown en juin 1994 et de son mari, la star du football OJ Simpson, accusé du crime, certains aspects ont sûrement disparu de la mémoire, comme le fait qu’elle était une hôtesse de 18 ans. lorsqu’il l’a approchée pour la première fois – « juste une fille de Laguna », dit sa sœur Dominique Brown, qui « a rencontré un gars qui l’a balayée ».

Les autres sœurs de Nicole, Denise et Tanya, se joignent aux amis de la famille pour se souvenir d’elle, et il y a beaucoup de larmes tout au long du chemin – y compris une visite sur sa tombe vers la fin des quatre chapitres – ainsi que de la colère face à la façon dont les médias l’ont représentée. «Ils la décrivaient comme une fêtarde», dit Denise, associée à une photo de tabloïd d’elle en bikini sur un bateau. « Ils la décrivaient comme cette personne qu’elle n’était pas. »

Les producteurs (dont les crédits incluent « Surviving R. Kelly » de Lifetime) utilisent de vieux films amateurs pour étoffer l’éducation apparemment idyllique de Nicole, sa première romance éclair et le côté le plus sombre de son mariage avec le footballeur et acteur. Cela inclut de revenir sur l’histoire des appels pour violence domestique, en commençant par la première épouse de Simpson, Marguerite, et de parler à un détective à la retraite du LAPD, Terry Schauer, qui a répondu à un incident survenu chez eux.

Ce qui suit est une dissection dense de la nature contrôlante de Simpson (qui comprenait, dit un ami de la famille Brown, insistant pour que Nicole n’allaite pas), son infidélité et sa jalousie à l’égard des autres hommes une fois séparés, en particulier sa relation avec un autre porteur de ballon remarquable de l’USC, Marcus. Allen.

Tout le monde a l’air un peu plus âgé, mais l’équipe de production n’a pas fait grand-chose, notamment des entretiens avec les sœurs Brown, Kato Kaelin, Faye Resnick, le détective Tom Lange et d’autres acteurs périphériques qui ont figuré en bonne place dans le procès. Certaines anecdotes sont déchirantes, Denise se souvenant d’un « cri déchirant et caillant sorti de la chambre de mes parents » lorsqu’ils ont été informés du meurtre de Nicole.

La mort de Simpson en avril a relancé la discussion sur l’affaire, même si l’accent reste ici clairement sur l’impact de ses actions et de son comportement sur Nicole, à tel point que Denise – le membre le plus franc et le plus visible de la famille pendant et après le procès – déclare d’emblée que elle a l’intention d’éviter de prononcer son nom.

Ce que « La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson » ne fera pas, presque certainement, changer d’avis ou rivaliser avec la profondeur associée à d’autres sauts passés dans cette histoire, de la dramatisée « American Crime Story » aux vastes docu-séries d’ESPN. « JO : Fabriqué en Amérique. »

Le procès de Simpson a captivé les médias en grande partie grâce à sa célébrité et aux débats télévisés, qui ont fait écho à travers le temps avec une attention renouvelée à chaque anniversaire majeur des années qui ont suivi. Après en avoir regardé plus que ce qui est probablement nécessaire (ou sain), Lifetime a ajouté de manière crédible un autre chapitre à cette filmographie, sans faire avancer de manière significative le bal.

« La vie et le meurtre de Nicole Brown Simpson » sera diffusé les 1er et 2 juin à 20 h HE sur Lifetime.