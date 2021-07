Dans son best-seller « La vie cachée des arbres », le forestier allemand Peter Wohlleben a attiré des millions de lecteurs avec une hypothèse alléchante : que les arbres sont des êtres sociaux et sensibles, qui se parlent, nourrissent et allaitent leurs petits, ressentir la douleur et avoir des personnalités. Alors que le langage anthropomorphique de Wohlleben et son mélange séduisant de science et de spéculation ont irrité certains professionnels, c’était précisément l’argument de vente pour les lecteurs profanes : une opportunité de voir comment les arbres partagent certains de nos propres traits et méritent notre empathie et nos soins.

Réalisé par Jörg Adolph, le documentaire « The Hidden Life of Trees » utilise les capacités sensorielles du cinéma pour visualiser de manière passionnante les observations de Wohlleben. La caméra de Jan Haft scrute profondément l’écorce des arbres et l’ensemble des univers d’organismes qui s’y trouvent ; il capture la floraison de la vie végétale dans des prises de vue accélérées ravissantes; il trace avec amour les contours des auvents bruissants et ensoleillés. Pendant ce temps, la voix off lit des extraits du livre de Wohlleben, nous plongeant dans les secrets de la nature qui se situent au-delà de la vision et de la temporalité humaines.