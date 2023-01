Critique de “La vie à l’envers”: Lotharios, démasqué

Tourné à distance sur Zoom en mai et juin 2020, “Life Upside Down” est l’un des derniers d’un microgenre qui ne semblera pas intéressant avant une autre décennie. Cette satire sociale mince, écrite et réalisée par Cecilia Miniucchi, se penche sur la façon dont la pandémie a affecté une couche riche d’Angelenos. C’est un regard superficiel sur les gens superficiels.

La prémisse a le potentiel d’être un peu méchante. Odenkirk, en particulier, est prêt à y aller à fond. (Une blague de retour qui fonctionne est que son personnage porte paresseusement son masque à mi-chemin, son nez exposé aussi malvenu qu’un clignotant sur Hollywood Boulevard.) Mais c’est une véritable capsule temporelle des premiers jours de la quarantaine, un moment où les pronostiqueurs étaient tiraillé entre prédire que les taux de divorce augmenteraient (en vérité, ils ont plongé de 12 %) ou croire vraiment que cette expérience pourrait faire de nous de meilleures personnes. En fin de compte, et de manière peu convaincante, Miniucchi cède à l’optimisme. La partition vibre des accords de puissance de l’illumination et, dans une note de grâce, la supposée tête de pont de Fellner décroche la ligne la plus perspicace du scénario: “Le véritable amour, c’est être en paix avec un amour imparfait.”

La vie à l’envers

