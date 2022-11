Critique de la suite de “Knives Out” “Glass Onion”: découvrez Daniel Craig dans cette comédie coupante

Il n’y a pas de mystère pourquoi Couteaux sortis mérite une suite. Le polar pointu de 2019 tué au box-office, fournissant un motif parfait pour le réalisateur Rian Johnson et la star Daniel Craig de revenir pour la suite, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. Mais même avec l’argent de Netflix qui en offre l’opportunité, peuvent-ils à nouveau s’en tirer avec un meurtre ?

Les fans du premier film seront préparés pour un mystère avec une torsion, ce qui signifie que la suite doit travailler plus fort pour surprendre – courir le risque d’essayer trop fort, de perdre le public dans la complexité ou de mettre à rude épreuve la crédulité. Heureusement, cependant, le deuxième coup de Johnson est un autre régal plein de rebondissements, s’amusant avec le genre polar tout en étant très drôle.

Glass Onion est diffusé sur Netflix le 23 décembre, mais dans une première pour le service de streaming, il jouera également dans les principales chaînes de cinéma américaines. Soyez rapide : c’est sur grand écran pendant une semaine seulement à Thanksgiving, du mercredi 23 novembre au 29 novembre.

Craig revient en tant que détective louche Benoit Blanc, et cette fois il se rend en Grèce pour enquêter sur un nouvel ensemble étoilé. Edward Norton joue un frère technologique ultra-riche rassemblant ses bourgeons (et ses cintres), joué par Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Janelle Monáe, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Dave Bautista avec une arme à feu dans ses Speedos.

Craig a joué pour la première fois le détective suave Blanc pendant la dernière ligne droite de son temps en tant que James Bondtandis que Knives Out était le premier film nettoyant le palais du scénariste / réalisateur Rian Johnson après son film Star Wars qui divise Le Dernier Jedi. Mais maintenant, les deux sont libres et dégagés des bagages de la franchise, et les deux semblent se glorifier d’avoir la chance de jouer. Craig joue les excentricités comiques de Blanc, se délectant de la flamboyance post-Bond (avez-vous vu son fabuleuse nouvelle publicité pour la vodkad’ailleurs?).

Johnson, quant à lui, se plaît à superposer l’intrigue élaborée. L’invitation à la réunion ensoleillée se présente sous la forme d’une boîte de puzzle en bois, et tout le film est construit à partir de puzzles dans des puzzles. Cette construction multicouche s’ajoute à un mystère de meurtre extrêmement satisfaisant. Parmi les suspects, Norton est diaboliquement fade, Hudson est en grande forme en tant que fashionista à grande gueule, et Bautista excelle à nouveau à révéler des profondeurs cachées en jouant un homme-montagne manosphère. Monáe donne du fil à retordre à Craig en tant que personnage qui – non, j’en ai trop dit. Vous devrez suivre les indices vous-même.

En couches dans le polar se trouve une satire tranchante qui embrouille les gens riches qui font souvent l’objet de ce genre de mystères. En surface, vous pouvez vous prélasser dans le plaisir indirect du soleil doré et de la peau dorée, du cadre somptueux et des tenues glamour – les couleurs douces et les pulls confortables du premier film semblent positivement démodés à côté de l’échelle et de l’excès de la suite. Mais comme dans d’autres films récents qui ravagent les modes de vie des riches et des sans vergogne, comme Triangle of Sadness, Bodies Bodies Bodies ou The Menu, une partie du plaisir est de savoir que ces gros chats sont sur le point d’obtenir leur récompense.

En même temps, Glass Onion est presque, presque, juste un tout petit peu sur le point d’être un peu content de lui-même. Il y a une blague Alexa obligatoire et des gags COVID drôles mais inconfortables si vous y pensez, et juste une ambiance générale qui navigue dangereusement près du territoire des derniers films d’Ocean’s 11, où de grandes stars (et des camées) sourient d’un air narquois cygne sur des vacances à prix élevé et s’attendent à ce que vous les en remerciez.

Mais Glass Onion vous invite incisivement à rire (quoique amèrement) de ces entrepreneurs et influenceurs grotesques. Là où le premier film visait l’oubli cloîtré de la richesse héritée, la suite se tourne vers les nouveaux riches des temps modernes : des gourous désespérés des médias sociaux, des politiciens avides et des types de technologie profondément irréfléchis. Ce sont le genre de personnes qui excusent leur gaffe égocentrique comme une “perturbation” et confondent leur succès comme le produit de leur propre “génie” mystique plutôt que d’une insensibilité égoïste soutenue par de généreuses portions de l’argent des autres – et beaucoup de pure chance stupide. C’est amusant de les voir s’effondrer lorsque les couteaux sortent, mais plus que cela, c’est une critique cinglante des individus qui font des choses sans comprendre les conséquences et qui pèsent sur tout le monde avec les retombées. Johnson regarde probablement L’effondrement de Twitter d’Elon Musk avec beaucoup d’amusement (mêlé, probablement, de désespoir abject).

L’original Knives Out était un hommage affectueux au genre classique du mystère du meurtre, avec une touche. C’est une astuce difficile à réussir deux fois: lorsque vous regardez un polar, vous savez à peu près comment cela va être résolu, et maintenant nous sommes prêts à regarder ce film pour la torsion.

Le premier Knives Out aurait pu être une curiosité originale, mais a touché le public et a valu à Johnson une nomination aux Oscars 2020 pour le meilleur scénario original. Tout en envoyant doucement le polar classique, il a inspiré un renouveau mineur dans le genre. (Oui, Murder on the Orient Express a fait un box-office comparable deux ans plus tôt, mais ne me dites pas que Poirot de Kenneth Branagh aurait obtenu une franchise sans le succès de Knives Out.) Netflix a certainement été suffisamment impressionné pour jeter apparemment d’énormes sommes d’argent chez Johnson pour plus de suites de Knives Out. Ce qui nous amène au seul mystère non résolu de Glass Onion : Rian Johnson et Benoit Blanc peuvent-ils encore tuer ?