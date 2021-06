Une romance gay discrète, « Sublet » suit un écrivain de voyage fictif d’âge moyen du New York Times chargé de découvrir ce qui se passe à Tel Aviv au cours de cinq jours. Michael (joué par John Benjamin Hickey avec une bienséance gardée et une vulnérabilité hérissée) semble en contradiction avec l’énergie folle de la ville. Lorsqu’il arrive à sa résidence temporaire dans un quartier particulièrement branché de la ville, il est pris au dépourvu par Tomer (Niv Nissim), son « propriétaire » à l’esprit libre et chaotique, qui loue sa maison à des touristes pour de l’argent supplémentaire.

Le film ne subvertit pas exactement son cliché « quand deux mondes se rencontrent », et ses signaux musicaux pétillants mais boiteux ne sont d’aucune aide. Le réalisateur israélien Eytan Fox offre un aperçu de deux générations d’hommes homosexuels qui peuvent parfois sembler superficiels. Néanmoins, il crée une étude de double personnage agréablement discrète.