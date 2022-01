Critique de ‘La Soga Salvation’: un ensemble de sensations fortes très inférieur

Arrivé plus d’une décennie après «La Soga», un thriller d’une violence saisissante de 2010 sur un tueur à gages, Luisito (nom de code: La Soga), c’était une chose rare – un film de la République dominicaine distribué aux États-Unis – « La Soga Salvation » est la suite par excellence – personne n’a demandé. Il s’agit d’un déclassement significatif par rapport au premier volet bourré de clichés mais visuellement vivifiant, transportant Luisito des rues de son pays d’origine (une grande partie du premier film a été tourné dans des bidonvilles et des quartiers ouvriers de Santiago et Baitoa et de ses environs) à un environnement stérile. Ville de la Nouvelle-Angleterre. La suite supprime le commentaire pointu du film original sur le crime et la corruption en République dominicaine, optant pour une approche plus générique du film de vengeance. « Salvation » était vraisemblablement une sorte de projet passionné pour Manny Perez, l’écrivain et star du film original : pour la suite, Perez assume également des fonctions de réalisation, ce qui en fait son premier long métrage. L’histoire reprend des années après les événements du premier film. Luisito et sa petite amie, Lía (Sarah Jorge León), vivent dans le bonheur domestique, se cachant des grands méchants de la pègre dominicaine – jusqu’à ce que, naturellement, ils soient retrouvés.

Jimmy (Chris McGarry), un homme blanc sinistre et caricatural, se présente à l’église du couple pour exiger les services de Luisito afin d’éliminer un chef de cartel. Notre héros refuse, provoquant le chaos : Lía est kidnappée et Luisito est contraint de reprendre le chemin de l’arme. De retour au travail, il affronte divers escrocs, dont Dani (Hada Vanessa), une dame vêtue de cuir et équipée d’un fusil de sniper avec un compte à régler.

Mais Perez est un homme de premier plan fragile, et le film autour de lui – une production modeste qui ne cache pas exactement ses lacunes budgétaires – est au mieux un film B borderline campy avec des rafales d’action sanglante. Au pire, c’est un travail complètement sérieux. La Soga : le salut

Non classé. En espagnol et en anglais, avec sous-titres. Durée : 1h32. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.