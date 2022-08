Critique de la «saison des mariages»: beaucoup de «je fais» pour rien

La comédie romantique jejune “Wedding Season” marie des éléments de quelques entrées récentes au genre : “Plus One” et “7 Days”. Le premier reflète le dispositif d’encadrement d’une vague de noces; ce dernier, les détails culturels propres aux familles de la diaspora indienne. Bien qu’aucun des deux n’ait probablement informé la création de cette bagatelle Netflix réalisée par Tom Dey (“Failure to Launch”), ces échos narratifs en tandem avec une foule d’autres clichés donnent l’impression que le film a été composé par un algorithme de suivi des tendances.

Des montages fades retracent l’arc de ces prétendants réticents, et bien que Sharda et Sharma soient des interprètes attrayants, leurs relations manquent de surprise et d’âme. Dans le contexte aride de leur attrait croissant, ce qui ressort, c’est un accent particulier sur les flux de trésorerie ; pour un film qui écarte souvent la logistique – comment ces étrangers pratiques ont recueilli des invitations à des dizaines de cérémonies identiques, par exemple – il y a un déluge de dialogues autour des détails des finances d’Asha et Ravi. “Wedding Season” est pour la plupart sans saveur, mais son intérêt pour le succès capitaliste inspire un pli de mauvais goût.

Saison des mariages

Non classé. Durée : 1h38. Regarder sur Netflix.