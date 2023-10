Critique de la saison 4 de Creepshow : série d’horreur agréablement horrible

Spectacle d’horreur est de retour pour sa quatrième saisonet la série d’anthologies d’horreur ne s’écarte pas beaucoup de sa formule établie: deux histoires par épisode, tous deux soumettant les personnages à des épreuves sanglantes qui culminent en une punition (généralement) bien méritée. Toi savoir un rebondissement arrive, mais Spectacle d’horreurL’attrait de est que vous ne pouvez jamais vraiment tracer la route pour y arriver – et les sensations viscérales sont garanties tout au long du chemin.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 pratique

Avec le vétéran de l’horreur Greg Nicotero (Les morts-vivants) dirigeant à nouveau le navire, Spectacle d’horreur la quatrième saison donne vie (et mort) à 12 contes à travers ses six épisodes, certains parsemés de références à George A. Romero et Stephen King, qui ont collaboré à la série. Spectacle d’horreur Film d’anthologie d’horreur de 1982. À quelques exceptions près, le casting est moins médiatisé que les autres saisons, ce qui n’est pas un coup dur ; à présent, Spectacle d’horreur a ses propres fidèles qui écoutent les histoires ainsi que les effets spéciaux macabres. Et de toute façon, les performances sont solides dans tous les domaines, même si on ne reconnaît peut-être pas les acteurs.

Évidemment, nous n’entrerons pas dans les spoilers dans cette revue, mais cela ne veut rien dire de dire que certains thèmes récurrents émergent. Les plus importants incluent l’avidité et les dangers d’une ambition débridée – des favoris perpétuels pour Spectacle d’horreur et d’autres séries de genre d’anthologie qui ont précédé (en particulier La zone de crépuscule). Mais le thème le plus important englobe les deux, car la saison examine à plusieurs reprises des familles dysfonctionnelles dont les problèmes se compliquent lorsque des éléments surnaturels font irruption. Des exemples remarquables incluent un fils confronté à ses parents monstrueusement harcelants dans la sombre bande dessinée « Parent Deathtrap », le père de banlieue qui est secoué par les vampires sains d’à côté dans « Meet the Belaskos » et « Something Burrowed, Something Blue », avec John Carpenter. le vétéran du cinéma Tom Atkins en tant que patriarche glissant. Ailleurs, nous voyons des familles rassemblées par leurs expériences, de manière plus touchante dans le conte de jeu vidéo « Cheat Code » sur les liens entre père et fils.

En ce qui concerne les créatures et les trucs sanglants, encore une fois, nous n’allons gâcher le plaisir de personne, mais la saison quatre englobe une gamme qui satisfera les accros aux éclaboussures. Nous avons mentionné les vampires ; il y a aussi une variété de bêtes imposantes ainsi que des fantômes, des fées et des zombies – ces derniers arrivant dans « George Romero en 3-D ! », un épisode qui rend hommage non seulement à Spectacle d’horreurLe co-créateur de, mais aussi ses origines inspirées des bandes dessinées d’horreur, se reflètent déjà dans l’incorporation de panneaux de bandes dessinées dans chaque histoire. Stephen King reçoit également un hommage manifeste dans « The Hat », à propos d’un auteur d’horreur qui en fabrique… appelons-les peu judicieux choix tout en essayant de surmonter le blocage de l’écrivain.

Il y a quelques maillons faibles dans la saison quatre ; toutes les histoires ne sont pas satisfaisantes, avec quelques idées mal cuites et quelques-unes qui semblent peut-être un peu familières. Cela arrivera forcément avec une série d’anthologies – et si vous regardez un épisode que vous commencez à penser qu’il est de second ordre, ce sera de toute façon terminé dans 30 minutes. Ce serait également bien de voir plus de diversité parmi les acteurs, ainsi que parmi les scénaristes et réalisateurs de la série. Mais dans l’ensemble, Spectacle d’horreur parvient à être aussi divertissant que jamais dans sa quatrième saison. C’est toujours aussi amusant que bizarre, et propulsé par une énergie attachante « faite par des fans d’horreur, pour des fans d’horreur » qui donne l’impression que cela pourrait continuer pour de nombreux autres versements à venir.

Les six épisodes de Spectacle d’horreur la saison quatre sortira le vendredi 13 octobre sur Shudder et AMC+ ; si vous disposez de la chaîne AMC linéaire, vous devrez vous contenter d’un déploiement d’un épisode par semaine jusqu’au 17 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.