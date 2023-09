Critique de la saison 4 de « Barry »: Bill Hader continue de prendre des risques alors que la série prend un coup dur lors de sa saison d’adieu

CNN

« Barry » a pris des risques dès le début, ce qui est certainement vrai pour une quatrième et dernière saison qui reprend là où la troisième s’est arrêtée, avec l’arrestation de son tueur à gages devenu acteur en herbe. Cela ouvre la voie à une saison encore plus sombre qui accentue l’aspect d’ensemble du show tout en s’appuyant un peu trop sur des lignes floues avec des envolées de fantaisie.

Grâce à « Succession », « Barry » ne sera pas l’adieu le plus médiatisé sur HBO ce printemps, mais la série nominée aux Emmy n’est pas non plus du foie haché. Il est juste de dire, en fait, que même si ces épisodes ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qui s’est passé avant, même un « Barry » moins mortel est toujours très, très bon.

Le rôle d’auteur de Bill Hader en tant que réalisateur-producteur-star reste l’une des séries télévisées les plus imprévisibles, et la nouvelle saison a une forte ambiance « Better Call Saul », déclenchée par les retombées du fait apparemment inévitable que Barry de Hader n’a pas pu maintenir son double vie pour toujours.

Les conséquences de son arrestation éclatent des deux côtés de cette équation, depuis son professeur de théâtre Gene Cousineau (interprété par Henry Winkler, toujours un mélange imposant d’ego et de besoin) et sa petite amie Sally (Sarah Goldberg) jusqu’à la galerie des petits criminels. sur son orbite, dont Fuches (Stephen Root) et NoHo Hank (Anthony Carrigan), qui a improbablement trouvé l’amour au cours de ses voyages, tout en transformant tant bien que mal « Barry » en un nom à quatre syllabes.

« Barry » a toujours été aux prises avec l’inconfort d’avoir un protagoniste qui assassine des gens, et la question de l’empathie avec son homonyme devient particulièrement aiguë dans ces épisodes avec le personnage en prison. Quand Barry demande : « Es-tu en colère contre moi ? avec une naïveté presque enfantine, il est facile d’oublier, au moins momentanément, certaines des choses horribles qu’il a faites, même si Jim Moss (Robert Wisdom), un esprit de vengeance, ne le peut pas.

Hader (qui a réalisé chaque épisode) excelle également dans les gags visuels sombres et comiques, qui sont complétés dans la nouvelle saison par quelques camées hystériques de véritables personnalités hollywoodiennes, parmi lesquelles le réalisateur Guillermo del Toro, rendus encore plus drôles par leur caractère aléatoire.

Cela dit, les digressions surréalistes et les détours vers la fantaisie de la série deviennent plus distrayants, d’une manière qui semble parfois un peu trop précieuse. La grâce salvatrice, systématiquement, est la force des acteurs, même si la prison crée des obstacles à leurs interactions.

HBO a rendu disponible la majeure partie de la saison, mais pas la totalité, et la série maintient efficacement le public à l’écoute et se demande où tout cela finira et comment (ou si) ses différents fils se connecteront.

La probabilité d’une fin heureuse pour tout le monde au pays de « Barry » n’a jamais semblé être dans les cartes, mais Hader et son co-créateur Alec Berg semblent déterminés à sortir selon leurs propres conditions, aussi bonnes (pour la plupart) et sporadiquement frustrantes que cela puisse être. être. C’est pourquoi il est difficile de se mettre en colère contre une série qui prend des risques créatifs aussi stimulants, même avec une saison qui n’est pas tout à fait aussi meurtrière qu’elle l’a été.

« Barry » commence sa quatrième et dernière saison le 14 avril à 22 h HE sur HBO, qui, comme CNN, est une unité de Warner Bros. Discovery.